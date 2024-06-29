Erbaa'da Kesme Çiçekçilik Sektörüne Nitelikli İş Gücü Sağlanıyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kesme çiçekçilik sektörüne nitelikli iş gücü sağlamak için başlatılan proje kapsamında 300'ü kadın, toplam 400 kişi hem eğitim alıyor hem de üretime katılıyor. Yılda 20 milyon çiçeğin üretildiği şehirde hedef yıllık 45 milyon dal çiçek üretim rakamına ulaşıp, Türkiye'nin 2'nci büyük üretim merkezi olmak. Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, "Kısa vadede yaklaşık 900 dönüm olan üretim alanımızı, bin dönümün üzerine çıkartmayı, yıllık üretim hacmimizi de 25 çiçek türünde 40-45 milyon adet kesme çiçek sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Erbaa ilçesinde yılda 25 çeşitte 20 milyon dal çiçeğin üretildiği kesme çiçekçilik sektörünün istihdam ihtiyacının karşılanması için Erbaa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle proje hazırlandı. Nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için 300'ü kadın toplam 400 kişi eğitim programına alındı. Uygulamalı eğitim için çiçek serası da kurulan proje kapsamında, eğitim faaliyetlerine katılanların sektöre dahil edilmesi, kurulan serada üretim yapması ve kurulacak kooperatifle gelir elde etmesi planlanıyor. Yaklaşık 100 kişinin eğitiminin tamamlandığı ilçede, toplam 900 dönüm alanda çiçek üretimi yapılıyor. Erbaa'da, Türkiye'nin 2'nci üretim merkezi olmak, hedefleniyor.

Özellikle kadınları gelir getirici faaliyetlerle desteklemek için projeyi geliştirdiklerini ifade eden Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, "Erbaa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2023 yılı programı kapsamında bir proje gerçekleştirdik. Projemizin adı 'Erbaa Çiçeklerle Güçlensin' projesidir. Bu projenin destekçisi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı SOGEP programıdır. Bu proje kapsamında özellikle Erbaa'da kesme çiçekçilik konusunda kadın istihdamını arttırmak, bu alanda özellikle kadınlarımızın daha fazla üretimde bulunarak gelir getirici faaliyetlerle destekleme hedefindeydik. Şu anda bulunduğumuz alan, Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından altyapısı oluşturulmuş Tokat İl Özel İdaresi'nin mülkiyetinde bulunan yaklaşık 700 dönümlük bir alan. Burada 560 dönümlük kapalı sera alanında, kesme çiçekçilik üretim faaliyeti devam ediyor. Bunun dışında geçmiş yıllarda da ilçemizde muhtelif yerlerde 302 dönümlük alanda kesme çiçekçilik üretimi devam etmektedir. Dolayısıyla 900 dönüme yakın bir alanda yıllık yaklaşık 20 milyon adet 25 ayrı çeşitte kesme çiçek üretimi halihazırda gerçekleştirilmektedir" dedi.

EĞİTİM VE ÜRETİM

Projeyle 300 kadının sektöre dahil olacağını ifade eden Demirayak, "Bizim burada oluşturduğumuz organize çiçek üretim bölgesi 108 üreticinin aktif şekilde üretimde bulunduğu bir üretim bölgesidir. Erbaa'mız toprak yapısı, iklim özellikleri itibarıyla kesme çiçekçilik üretimi bakımından fevkalade elverişli bir bölgedir. Bizim zaten Erbaalı üreticilerin geçmiş yıllardan bu yana, son 30 yıldır Antalya'da kesme çiçekçilik üretimi konusunda bir deneyimi bulunmaktaydı. O deneyimi Erbaa'ya taşımak suretiyle buradaki uygun koşulları da değerlendirerek Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ve Erbaa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak burada organize kesme çiçek üretim bölgesi oluşturmuş olduk. Bu kadar geniş alanda kesme çiçekçiliğin gerçekleştirilebilmesi, istihdam ihtiyacını da nitelikli iş gücü ihtiyacını da ortaya çıkarttı. Biz özellikle bu SOGEP kapsamında 400'e yakın iş gücünü nitelikli hale getirerek, çiçekçilik konusunda eğiterek ve bunların 4'te 3'ü kadınlardan oluşacak şekilde en az 300 kadınımızı bu üretim sektörünün içine dahil etmek suretiyle burada gelir getirici bir faaliyeti desteklemeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında sadece eğitim vermiyoruz. 3 dönümlük bir sera kurduk, bu hibe programı kapsamında 3 dönümlük bir seramız var. Eğitim süreci sonunda kadınlarımızın oluşturduğu bir üretici kadın kooperatifi vasıtasıyla 3 dönümlük seramızın işletilmesini gerçekleştireceğiz. Bu seradaki üretim faaliyetine kadınlarımızı dahil edeceğiz. Mevcut kurduğumuz serada hem eğitim hem üretim faaliyetinde bulunacaklar. Hem oradan elde ettikleri gelirler o kooperatif vasıtasıyla kadınlarımıza geri dönmüş olacak" diye konuştu.

'KARADENİZ'E KESME ÇİÇEKÇİLİK TİCARET MERKEZİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Kaymakam Demirayak, açıklamasında, "Önümüzdeki dönemde bizim hedefimiz, yazlık üretimde özellikle nisan-aralık arasındaki yazlık ve sonbahar döneminde üretim açısından baktığımızda, Yalova'dan sonra Türkiye'de ikinci büyük üretim merkezi olmayı hedefliyoruz. Biz kısa vadede yaklaşık 900 dönüm olan üretim alanımızı, kapalı seralardaki üretim alanımızı, bin dönümün üzerine çıkartmayı, akabinde de yıllık üretim hacmimizi 25 çiçek türünde 40-45 milyon adet kesme çiçek sayısına ulaşmak suretiyle, biz yazlık üretimle Yalova'dan sonra Türkiye'de 2'nci üretim merkezi olacağız. Bunu hedefliyoruz. Buna ilişkin yeterli nitelikli iş gücünü oluşturacağız. Yeterli alanımız var. Buna ilişkin desteklerimizi sürdüreceğiz. Bir adım sonrasında da burada bir soğuk hava deposu ve mezat alanı oluşturmak suretiyle bütün Karadeniz Bölgesi'nin kesme çiçekçilik ticaret merkezini kurmayı hedefliyoruz" dedi.