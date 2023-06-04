Tokat'ta Anason Üretimi İçin Araştırma Yapılıyor

Tokat'ta anason üretimi için araştırma yapılıyor

TOKAT - Tokat'ta çiftçilerin anason üretimi yapılabilmesi için araştırma yapılıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde yürütülen tarımsal araştırmalarda Tokat'ta anason üretimi araştırılıyor. Diğer yandan Tokat'ta tütün üretiminde verimin artırılması için araştırmalar devam ediyor. Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan Doç.Dr. Ahmet Kınay, "anason, eczacılık sanayinde ve bunun yanında alkol sanayide kullanılan önemli bir memleketin ürünüdür. Burada amacımız çalışmayla ilgili Tokat yöresinde 13 tane farklı genetik, 3 tanesi ise standart ve tescili çeşittir. İçerisinden en iyi verim ve kaliteye ulaşacak ürünü ortaya çıkarabilmek ve eğer mümkün olursa bir sonra ki aşamada Tokat'tın ürün deseni içerisine dahil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Tokat'tın ürün deseni içerisine dahil etmek istiyoruz"

Anason ürününü Tokat'ta üretilen ürünler içerisine dahil etmek istediklerini belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü endüstri Bitkileri anabilim dalı Doç.Dr. Ahmet Kınay, "Şuanda içerisinde bulunduğumuz alanda 3 tane temel çalışmamız yürüyor. Bir tanesi anason bitkisiyle ilgili şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz anason, eczacılık sanayinde ve bunun yanında alkol sanayide kullanılan önemli bir memleketin ürünüdür. Burada amacımız çalışmayla ilgili Tokat yöresinde 13 tane farklı genetik, 3 tanesi ise standart ve tescili çeşittir. İçerisinden en iyi verim ve kaliteye ulaşacak ürünü ortaya çıkarabilmek ve eğer mümkün olursa bir sonra ki aşamada Tokat'tın ürün deseni içerisine dahil etmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'de anason yoğun bir şekilde alkol sanayinde kullanılıyor. Bizim burada amacımız buradan çıkacak ürünün kalite içeriği olarak bir sonraki aşamada alkol için mi uygun yoksa eczacılık için mi uygun kısmıyla değil. İlk amacımız bu tarımsal üretimde bu ürünün bu ekoloji de yetişe biliyor mu sorusudur. Yetişe biliyorsa ekonomik mi değil mi ilk onu tespit etmek lazımdır. Onu tespit ettikten sonra çalışmalar devam edecek. Doğrudan sonra biraz ağrılar yetiştirilebilir ama aynı zamanda sulamayan alanlarda yetiştirilir ki hep içinde bulunduğumuz ekolojiyi yıllık yağış itibarıyla bitkinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir potansiyele sahip onun için sulanmayan alanlarda biraz daha ekonomik değeri yüksek olan bir ürünün yer alması amaçlanıyor "şeklinde ifade etti.

"Ülkemizde ekonomik girdi yükselmiş oluyor"

Tütün üzerine çalışmalarının devam ettiğini belirten Doç. Dr. Ahmet Kınay, "Burada iki tane başlık altında çalışmalarımız var. Bir tanesi oryantal tütünler içerisindeki yarışark dediğimiz yarım oryantal tip çözümlerin karakterizasyonu yapacağız. Bu ne demek Türkiye'deki farklı ekolojileri de var olan yani Türkiye topraklarının kendi özünde var olan Yaklaşık 100 120 tane farklı genotipini arazilerden farklı lokasyonlardan toplayıp genetik Karaktezisayonunu yaptık. Karaktezisayon sonrasında anne babalık testleri sonucunda birbirine yüzde 100 farklı olanları tespit ettikten sonra araziye çıkardık. Arazide ise süreç, kimyasal içeriği, verimi, kalitesi gibi faktörleri belirleyeceğiz. Bu belirlemelerin sonucunda Türkiye'de ki bu ürünleri şu lokasyon da bu ürün üretilirse bu kadar maddi geliri olur diyeceğiz. Daha önceden bizim yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 tane tescilli çeşitimiz var. Türkiye'nin ilk hibrit çeşitini de geliştirdik. Bunları çiftçilerimizle buluşturduk. Samsun ve Tokat bölgelerinde üretim sağlanıyor. Burada çiftçimiz verim ve kalite yüksek olduğundan ekonomik anlamda gelirini artırmış oluyor, ülkemize ise ekonomik girdi yükselmiş oluyor. Bizim amacımızda bu üretilen ürünlerin burada kalmaması ve sahaya inmesidir. Sahaya da indikten sonra bu ürünü üreten, bu ürünü alan sektörün kar etmesini ve amacımız herkesin kazanacağı bir süreklilik sağlamak" dedi.