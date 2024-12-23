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Togg ve TEB Arval İşbirliği ile Elektrikli Araçların Geleceği Konuşuldu

Togg ve TEB Arval İşbirliği ile Elektrikli Araçların Geleceği Konuşuldu
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Arval BNP Paribas Grup CEO'su Alain van Groenendael, Türkiye ziyareti sırasında Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezi'nde TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa ile buluşarak, elektrikli araçların geleceği ve sürdürülebilir mobilite çözümleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Arval BNP Paribas Grup Üst Yöneticisi ( Ceo ) Alain van Groenendael'in gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti kapsamında TEB Arval Genel Müdürü Kağan Yaşa ile Togg Üst Yöneticisi ( Ceo ) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezi'nde bir araya geldi.

TEB ve BNP Paribas Grubu şirketi olan ve kurumlara operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunan TEB Arval'den yapılan açıklamaya göre, özellikle elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobilite çözümlerinin öne çıkan başlıklar arasında yer aldığı görüşmede dünya, Avrupa ve Türkiye otomotiv pazarının dinamikleri değerlendirilirken, Togg'un yenilikçi teknolojileri ve sektördeki rolü de detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arval BNP Paribas Grup CEO'su Groenendael, Togg'un Yedi Mavi Deneyim Merkezini ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Groenendael, enerji dönüşümü ve elektrikli araçların filolardaki payını artırma ortak hedefine ulaşmak için mutlaka uzman otomotiv üreticileriyle işbirliği içerisinde çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, "Elektrikli araçlar, geleceğin mobilite çözümlerinin ayrılmaz bir parçası olmanın ötesinde, günümüzün sürdürülebilir ulaşım ihtiyaçlarına da yanıt veriyor. Türkiye'nin bu alandaki yatırımları ve Togg'un yenilikçi vizyonu, sadece yerel pazar için değil, ayrıca küresel pazar için de katkı sağlayacak bir örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

TEB Arval Genel Müdürü Yaşa da TEB Arval'in elektrikli araç kiralama konusundaki sektörel öncülüğüne dikkati çekti.

Yaşa, halihazırda TEB Arval filosunda yüzde yüz elektrikli Togg T10X'ler bulunduğunu ve Elektrikli Kolay Paket çözümleri kapsamında müşterilerine sağladıkları şarj çözümlerinde de birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşbirliğimizi daha da güçlendirmek adına kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar ve sürdürülebilir mobiliteye yönelik çözümlerimizle, hem Türkiye pazarında hem de küresel çevre hedeflerinde önemli bir etki yaratmayıplanlıyoruz. TEB Arval olarak, daha sürdürülebilir bir geleceğin öncüsü olma misyonumuz doğrultusunda, iş ortaklarımızla birlikte mobilitenin geleceğini şekillendirmeye devam edeceğiz."

Togg Ceo'su Karakaş ise Arval BNP Paribas Grup CEO'su Groenendael ve TEB Arval Genel Müdürü Yaşa'yı Togg Yedi Mavi Deneyim Merkezi'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Karakaş, mobilite ekosistemlerini sürdürülebilirlik ilkesi etrafında tasarladıklarını ve bu yaklaşımlarına iş ortaklarının da dahil olmasını arzu ettiklerini kaydederek, "Avrupa'nın en temiz tesislerinde sıfır emisyonlu 'akıllı cihazlar' üretmek üzere yola çıkan şirketimizde, sürdürülebilirliği her alanda bir iş modeli olarak yerleştirmeye çalışırken, tüm değer zincirinde de benimsenmesini arzu ettiğimiz, sürdürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarma konusunu da oldukça önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Arval BNP Paribas ile hedeflerinin benzer olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Karakaş, "Ülkemizde başlayan çalışmalarımızın küresel pazarlarda da hayata geçirilebilir ortak sonuçlara dönüşebilecek adımlarla ilerlemesi her iki marka için çok kıymetli bir hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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