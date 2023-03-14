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953 bin TL'den satışa sunulacak! Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Ekonomi Haberleri

Uzun süredir heyecanla beklenen Togg'un satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatın oldukça uygun olduğunu belirtirken bazıları da belirlenen ücreti pahalı buldu.

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un merakla beklenen fiyatı açıklandı. "T10X" adının verildiği model 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Aynı modelin V2 RWD standart menzili 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD uzun menzil modeli ise 1 milyon 215 bin TL olacak.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ 16 MART'TA BAŞLIYOR

Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

PAHALI DİYEN DE OLDU UCUZ BULAN DA

Bu duyurunun ardından Togg kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Twitter'da binlerce kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yaptı. Kullanıcıların bir kısmı belirlenen fiyatı uygun bulurken bir kısmı ise pahalı olduğunu söyledi.

İşte o yorumlardan bazıları:

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

GARİBAN:

HERKES ALACAK DİYE BİŞEY YOK BENCE FİYATI MAKUL 8500 LİRAYA ÇALIŞAN ADAMDA Bİ ZAHMET RENOYA BİNSİN.DÜNYADA HERKES EŞİT OLACAK DİYE Bİ SAÇMALIK OLAMAZ.

Cevap Yaz103Yayından Kaldır
Blackened:

Asgari ucretli bunu alamıcak girizgahi ile tek ağız yorum yapan troll tayfa, bedava verseler asgari ücretli bunun vergisini nasıl odeyeyecek dersiniz. La sizin işiniz beğenmemek, memleketin yerli otomobili çıkmış umurunuzda mı? Fabrikasi nerede diyenlere yol tarifi yapılır...

Cevap Yaz87Yayından Kaldır
Murat Kılıç:

Fiyatı emsallerinden çok uygun. Araba piyasasını etkileyecek. Benzin ve dizel araçların fiyatını aşağı çeker. Rekabet her zaman vatandaşa yaramıştır

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
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