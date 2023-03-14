953 bin TL'den satışa sunulacak! Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü

Uzun süredir heyecanla beklenen Togg'un satış fiyatı belli oldu. Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatın oldukça uygun olduğunu belirtirken bazıları da belirlenen ücreti pahalı buldu.

Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un merakla beklenen fiyatı açıklandı. "T10X" adının verildiği model 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Aynı modelin V2 RWD standart menzili 1 milyon 55 bin TL, V2 RWD uzun menzil modeli ise 1 milyon 215 bin TL olacak.

ÖN SİPARİŞ SÜRECİ 16 MART'TA BAŞLIYOR

Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

PAHALI DİYEN DE OLDU UCUZ BULAN DA

Bu duyurunun ardından Togg kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Twitter'da binlerce kullanıcı konuyla ilgili paylaşım yaptı. Kullanıcıların bir kısmı belirlenen fiyatı uygun bulurken bir kısmı ise pahalı olduğunu söyledi.

İşte o yorumlardan bazıları: