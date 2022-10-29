Togg'un açılışı yapıldı, Türk vatandaşları internete koştu! Verilen ilanlar bomba

Togg'un Gemlik'teki fabrikasının açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. İlk aracın banttan indirilmesinin ardından siparişlerin şubat ayında alınacağı açıklandı. Togg almak isteyen yüzlerce Türk vatandaşı ise nakit ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik fabrikasının açılışı bugün büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Açılış kapsamında ilk aracı banttan indiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların araca nasıl sahip olacağına ilişkin de bilgi verdi.

"ŞUBATTA ÖN SİPARİŞLER ALINACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Togg da satış işini dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye kararlı. Şubat'ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları şirket tarafından açıklanacaktır.Aracın fiyatı ne olacak. Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımı bugün Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz" dedi.

TÜRK VATANDAŞLARI İNTERNETE KOŞTU

Togg'a ilişkin detayların açıklanmasının ardından yüzlerce Türk vatandaşı da internete akın etti. Vatandaşlar Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ellerindeki araçları satışa çıkardı.

İşte o ilanlar: