Togg, IAA Mobility 2025'te Yenilikçi Ürün Gamını Tanıtacak
Togg, Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarına katılarak yenilikçi ürünlerini ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak. Ziyaretçiler ayrıca Togg'un modelleriyle test sürüşü yapma fırsatına sahip olacak.

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, bu yıl Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025'te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle paylaşacak.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, şirket 8 Eylül'de basın günüyle başlayıp fuardaki yerini alacak. Otomobil üreticileri, teknoloji şirketleri, start-up'lar ve sürdürülebilir ulaşım alanındaki öncüleri bir araya getiren IAA Mobility 2025 Münih'te 9-14 Eylül tarihleri arasında geleceğin mobilite çözümlerini, yenilikçi teknolojilerini ve sürdürülebilir ulaşım vizyonunu bir araya getirecek fuarda, Togg da ürün, tasarım ve teknolojileriyle fuarda bulunacak.

Togg'un ziyaretçileri test sürüşü yapma fırsatı bulacak

Togg basın toplantısıyla fuar programına başlayarak 2 farklı alanda uluslararası ziyaretçilerle buluşup A2 salonu C40 standında ziyaretçileri karşılayacak. En yeni modellerini, dijital mobilite ekosistemini paylaşacak Togg ayrıca, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alan deneyiminde geniş kitlelerle buluşarak kullanıcı odaklı çözümlerini sergileyecek.

Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında ise T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma fırsatı bulacak.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
