Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı
Türk Metal ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının fabrikalarda eylem başladı. Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta da işçiler zam taleplerinin karşılanmaması ve iyileştirme talebine cevap verilmemesi sebebiyle yemekhanede çatal ve kaşıkları vurup eylem yaptı.

  • Tofaş'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Türk Metal Sendikası'nın yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebi ile işveren sendikası MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklifi arasındaki uçurum nedeniyle tıkandı.
  • Tofaş çalışanları, görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine fabrika içinde yemekhanelerde çatal-kaşık vurarak ilk eylemlerini gerçekleştirdi.
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 2025-2027 dönemini kapsıyor.

Bursa'nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TOFAŞ'ta, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine çalışanlar eyleme başladı.

TALEP EDİLEN ZAMLA TEKLİF ARASINDA UÇURUM VAR

Edinilen bilgilere göre, çalışanlar adına Türk Metal Sendikası'nın talep ettiği yüzde 20 zam ve 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren sendikası MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 liralık teklif sunması üzerine görüşmeler durdu. Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler, fabrika içinde ilk eylemlerini gerçekleştirdi. Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen ve 2025-2027 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması, fabrikada tepkileri beraberinde getirdi.

İLK EYLEM TOFAŞ'TA YAPILDI

İlk eylem çerçevesinde Tofaş çalışanları yemekhanelerde çatal-kaşık vurarak tepkilerini dile getirdi. Eylem sırasında işçilerin kararlı ve coşkulu tavırları dikkat çekerken, sloganlar ve alkışlarla taleplerini dile getiren çalışanlar, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde eylemlerin artarak süreceğini ifade etti.

