Haberler

Başkan Ülken 'COP31 Business Forum İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı

Başkan Ülken 'COP31 Business Forum İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Değişikliği Konferansı öncesinde iş dünyasının güçlü katılımıyla hazırlıklara hız verdiklerini açıkladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken, COP31 Business Forum kapsamında düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı. Ülken, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 sürecine iş dünyasının güçlü katılımıyla hazırlandıklarını belirtti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen COP31 Business Forum - İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılım sağladı. Başkan Ülken, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere TOBB "COP31 İş Dünyası Elçisi" (Private Sector Envoy) olarak görevlendirildi. TOBB, iş dünyamızın önceliklerini ve ulusal paydaş tabanını oluşturarak COP31 sürecine katılımı teşvik edecek. Sorumluluğumuz büyük, şimdi hep birlikte çalışma zamanı. Etkinliğin ülkemizde yapılacağının açıklandığı ilk andan itibaren hazırlıklarımıza başlamıştık. Bugünden itibaren iş dünyamızın katılımıyla çalışmalarımıza hız veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda ilk adım olarak COP31 Business Forum'un kurulduğuna dikkati çeken Ülken; "Uluslararası arenada Sn. Başkanımız M Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı, Eurochambres, Asya - Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları, İslam Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve ICC Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri vesilesiyle oluşturduğumuz küresel networkü Forum'un yapısını güçlendirmek için kullanacağız. Ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı