TOBB TSO Konsey Toplantısı Ankara'da Gerçekleşti

Van TSO Başkanı Necdet Takva, TOBB'un düzenlediği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'nda Van'ın sorunları ve Türkiye'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

TOBB TSO Konsey Toplantısı, Ankara'da bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) TSO Konsey Başkanı Necdet Takva ; TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında, konsey üyesi oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşen "Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı"nda Türkiye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda konuşan Konsey Başkanı Necdet Takva, ülkede yaşanan gelişmelerin yanı sıra Van'ın sorunlarını gündeme getirdi.

Vergi borcu yapılandırma süreleri, tüccar ve tacire yeşil pasaport verilmesi, vize kolaylığı sağlanması, şirket şube harçları, kira stopajları, Van-Şırnak karayolu, Van çevre yolu, kesintisiz demiryolu hattı, havalimanının mevcut durumu, İran Konsolosluğu, Gelincik ve Çilli Sınır Kapıları, Üzümlü Sınır Kapısı, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan kimlikle giriş-çıkış yapılması, tam donanımlı gümrük laboratuvarı, Van gümrüğüne ihtisas yetkisi ve Derecik Gümrük Kapısı konularını gündeme getiren Başkan Takva; "Terör Ekonomisinden Kardeşlik Ekonomisine" mottosuyla Van TSO tarafından hazırlanan Ortak Strateji Belgesi başta olmak üzere Orta Vadeli Program - On İkinci Kalkınma Planı - Ulusal İstihdam Stratejisi'ne ilişkin okumalarını, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na takdim etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
