TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Müşterek Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Odaları Müşterek Konseyi'ne katıldı.

Toplantısı öncesinde, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Odaları Konsey Başkanı Gürsel Baran ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanı Necdet Takva'nın yönetiminde, her iki konsey üyelerinin katılımıyla bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda müşterek konseyde gündeme getirilecek konular ele alındı.

Özakalın, sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi

Toplantıya iştirak eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın da, ETSO'nun paydaş kurumların katkılarıyla hazırladığı, 'İş Dünyası ve Çalışma Hayatıyla İlgili Teşvik ve Desteklerle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu' ile son olarak düzenlenen, 'Devlet Destekleri Kapsamında Projesi Kabul Edilen Firmalara Yönelik Verimlilik Analizi Çalıştayı Raporu'nda dile getirilen konuları gündeme taşıdı.

Her iki konseyin istişare toplantısının ardından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konseyi gerçekleştirildi.

"Dünya pazarlarında aldığımız pay ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye-Pakistan İkili Ortak Odası'nın Türk tarafı başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "Birlikte pek çok verimli çalışma gerçekleştirdik. Kendisinin liderliğinde, dünyadaki durgunluğa rağmen ihracat hacminde rekorlara imza attık. Dünya pazarlarında aldığımız pay ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Bolat'ın iç piyasanın etkin ve sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine öncülük ettiğini aktararak, "Bu sayede mesela otomotivde sıfır ve 2. el piyasalara düzen ve nizam geldi. Kendisinin diyaloğa ve istişareye verdiği öneme de yıllardır hep şahit olduk. Şimdi bakanlık görevinde de aynı vizyoner ve kararlı yaklaşımı görüyoruz. Sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek anlamında bakanımızın bu yaklaşımını çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

Bakan Bolat sunum yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2023 yılı çalışmalarına ilişkin geniş bir sunum ile müşterek konseyi bilgilendirdi. Bolat, bazı ülkelerin dampingli ve menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını belirterek, "Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

"AB ile olan ticaretimizde bir gerileme söz konusu değil"

Bakan Bolat yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ihracat durumunun iyi olduğunu belirterek, "İhracatımızda az bir düşüş var ama pozisyonumuzu koruyoruz. AB ile olan ticaretimizde bir gerileme söz konusu değil. Avrupa ile ticaretimiz 210 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

255,8 milyar dolarlık ihracat ile son 21 yılda 7 katı artış sağladıklarını belirten Bakan Bolat, "2024 hedefimiz ise 267 milyar dolar. Yani yaklaşık yüzde 4 ila 5 arasında bir artışı başarmamız gerekiyor" dedi.

Başkan Özakalın, müşterek konsey toplantısında da ETSO'nun raporlarında belirtilen konularla ilgili olarak bilgi verip, görüşlerini dile getirdi. - ERZURUM