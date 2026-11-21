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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Kemal Turnacı, 5G ve geleceğin haberleşme teknolojisi 6G'nin Türkiye'nin dijital dönüşümü, sanayi rekabetçiliği ve ekonomik kalkınması açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, "5G ve 6G'yi yalnızca haberleşme teknolojileri olarak değil, üretimden lojistiğe, sağlıktan tarıma kadar bütün sektörlerin dönüşümünü sağlayacak temel dijital altyapılar olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Turnacı, AA muhabirine, küresel haberleşme sektöründe yaşanan dönüşüme ilişkin değerlendirmede bulundu.

5G'nin geçmiş mobil haberleşme nesillerine kıyasla daha hızlı yaygınlaştığına işaret eden Turnacı, bu teknolojinin 2024 sonu itibarıyla dünya genelinde 2,25 milyarı aşan kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi.

Turnacı, 5G'nin sadece daha yüksek veri aktarım hızı anlamına gelmediğini, sanayide verimlilik, işletmelerde dijitalleşme, yeni iş modelleri ve uluslararası rekabet gücünün artırılması bakımından da önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

???????- "Yerli teknoloji ekosistemi güçlendirilmeli"

Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinin yerli teknoloji üretimi ve dijital egemenlik hedefleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Turnacı, haberleşme altyapısında dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Turnacı, ULAK Haberleşme başta olmak üzere yerli teknoloji şirketlerinin geliştirdiği çözümlerin desteklenmesinin önem taşıdığını belirterek, yerli ekosistemin gelişmesi için kamu, işletmeciler, üreticiler ve üniversiteler arasında güçlü işbirliği kurulması gerektiğini bildirdi.

5G'nin düşük gecikme, yüksek kapasite ve güvenilir bağlantı özelliklerinin akıllı fabrikalar, otonom sistemler, robotik uygulamalar ve nesnelerin interneti çözümleri açısından yeni imkanlar sağlayacağını ifade eden Turnacı, özel endüstriyel şebekelerin üretim süreçlerinde verimlilik ve esnekliği artıracağını kaydetti.

Turnacı, 5G yatırımları devam ederken 2030'lu yıllarda ticarileşmesi öngörülen 6G teknolojisine yönelik çalışmaların da hızlandırılması gerektiğine işaret ederek, "5G ve 6G'yi yalnızca haberleşme teknolojileri olarak değil, üretimden lojistiğe, sağlıktan tarıma kadar bütün sektörlerin dönüşümünü sağlayacak temel dijital altyapılar olarak değerlendirmeliyiz. 6G ile birlikte mahremiyet, siber güvenlik, veri yönetimi ve etik konuları daha fazla önem kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamu, özel sektör ve akademi birlikte hareket etmeli"

Kemal Turnacı, 5G ve 6G teknolojilerinin otonom araçlardan uzaktan sağlık hizmetlerine, akıllı tarımdan dijital üretim sistemlerine kadar geniş bir alanda dönüşüm yaratacağını anlattı.

Türkiye'nin bu dönüşümden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için kamu, özel sektör ve akademi arasında sürdürülebilir bir işbirliği mekanizması kurulmasının önem taşıdığını vurgulayan Turnacı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 10 yıl, haberleşme teknolojilerini yalnızca kullanan ülkeler ile bu teknolojileri geliştiren, üreten ve standartlarının oluşumuna katkı sağlayan ülkeler arasındaki farkın belirginleşeceği bir dönem olacak. Kamu tarafının öngörülebilir ve yatırım odaklı bir düzenleyici ortam oluşturması, özel sektörün altyapı ve inovasyon yatırımlarını sürdürmesi, akademinin ise nitelikli insan kaynağı ve yerli teknoloji üretimine katkı sağlaması gerekiyor. Bu üçlü işbirliği, Türkiye'nin dijital dönüşümünün temelini oluşturacaktır."

Turnacı, Türkiye'nin genç nüfusu, gelişmiş sanayi altyapısı, girişimcilik potansiyeli ve stratejik coğrafi konumuyla küresel dijital dönüşümde önemli imkanlara sahip olduğuna işaret ederek, 5G'nin yaygınlaştırılması ve 6G hazırlıklarının eş zamanlı yürütülmesinin ülkenin uzun vadeli rekabet gücüne katkı sağlayacağını bildirdi.

Türkiye'nin dijital geleceğinin güçlü haberleşme altyapısı, yerli teknoloji üretimi ve sektörler arası işbirliğiyle şekilleneceğini belirten Turnacı, "5G ve 6G dönüşümünü haberleşme yatırımı olmalarının ötesinde, Türkiye'nin üretim gücünü, ekonomik rekabetçiliğini ve dijital egemenliğini geliştirecek stratejik bir kalkınma süreci olarak ele almalıyız." ifadesini kullandı.

GSM operatörlerinin toplumun dijitalleşmesi için önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Turnacı, bunların dijital toplum olma yolunda büyük önem taşıdığını dile getirdi. Turnacı, kamunun da 5G'li cihazların yaygınlaştırılması için destek olması gerektiğine dikkati çekerek, GSM operatörlerine üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

Kaynak: AA