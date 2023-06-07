TOBB Gaziantep KGK meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) Meclis Toplantısı yapıldı.

TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi, AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Julide Konukoğlu ve meclis üyelerinin katılımıyla GSO Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Gaziantep KGK'nın yürüttüğü faaliyetler, ileriye yönelik projeler ve kadın girişimcilerin başarı hikayeleri anlatıldı.

Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi'ne katılarak kendi firmalarını faaliyete geçiren Lezzet Mimarı firma sahibi Güzin Suran, Bonj Cake Story firma sahibi Bahar Çolak, Börek Deryası firma sahibi Derya Fesligil, Ahşap Diyarı firma sahibi Funda Kalkan, Şifa Köy Ekmeği firma sahibi Nurgül Çelebi ve TAT Global firma sahibi Amal Shamma'nın işletme sahibi olma süreçleri hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Gaziantep KGK Başkanı Ayşen Ahi; göreve yaptıkları dönemde pandemi, asrın felaketi deprem ve çeşitli birçok sorun yaşadıklarını belirterek, "4 yıllık görev sürecimizin tamamını zorlu yolculuklarla geçirdik. Bütün zorluklara rağmen yılmadan hedeflediğimiz birçok projeyi gerçekleştirdik. Dünyayı sarsan pandemi sürecinde maalesef meclis toplantımızı zoom üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldık. İcra kurulumuz ve komisyon başkanlarımız ile aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı hep online olarak gerçekleştirdik. Bu süreçte hem ailemiz hem de işletmelerimizde çeşitli sorunlar yaşayarak süreci en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Elbette ki birçok sektör ciddi anlamda bu süreçten zarar gördü. Bizlerde TOBB KGK olarak meclis üyelerimize ulaşarak, sektörel bazda sıkıntılarına yönelik desteklerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Toplantıda TOBB KGK'nın faaliyetlerini anlatan Ayşen Ahi, "Birlikte geçirdiğimiz süreçte sizlerin bana katmış olduğu destekler sayesinde başarılı birçok projeyi hep birlikte hayata geçirdik. Ekonomide Üretime Katılan Eller Projemizin 10. yılına geldiğimiz bu dönemde, evde üretim yapan kadınlarımıza TOBB Gaziantep KGK tarafından verilen eğitimler sonucunda kendi iş yerlerini kurmalarının gururunu yaşadık. TOBB Gaziantep KGK şehrin vizyonuna değer katan siz değerli kadınlarımızdan oluşuyor. Kendi işletmelerinizdeki başarı hikayeleriniz ile ulusal ve uluslararası boyutta gazi şehrimize kadınının gücünü ve başarısını bir kez daha kanıtlamış olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra, Gaziantep'in önemli kültürel miraslarından birisi olan Antep Kutnu Kumaşının" Kutnia Markası ile dünyaya tanıtılmasına öncü olan AJK Tekstil Pazarlama İthalat İhracat. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Julide Konukoğlu katılımcılara bir sunum yaptı.

Kutnia ile bir sosyal sorumluluk projesi olarak yolculuğa çıktıklarını söyleyen Jülide Konukoğlu, "Kutnu kumaşının DNA'sı ile oynamadan, özelliğini bozmadan üretim yapıyoruz. Kutnu kumaşının temel özellikleri boyuna çizgisi, atkısının pamuktan ve çözgüsünün ipekten olmasıdır, biz de ürünlerimizi bu noktada taviz vermeden üretiyoruz. Antep Kutnu Kumaşının Dior'un İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda tanıtılması tüm Gaziantep'in başarısı. Kutnu kumaşını zamana uygun bir hale getirmek, geliştirmek ve marka değerini artırmak hedefi ile yoğun bir süreç geçirdik. Yaptığımız çalışmaların şehrimiz ve ülkemiz için böylesine önemli sonuçlar doğurması bizleri son derece mutlu ediyor. Amacımız hepimizin kumaşı olan Antep Kutnu Kumaşını var olduğu noktadan yukarıya çıkararak bir marka değeri oluşturabilmek. Bu memleketin bir evladı olarak derdim; Antep Kutnu Kumaşını Dünya'ya anlatabilmek ve tanıtabilmek. Bu noktada Antep Kutnu Kumaşını tescilleyerek şehrimize ve ülkemize büyük bir hizmette bulunan Gaziantep Sanayi Odamız başta olmak üzere kutnu kumaşının bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP