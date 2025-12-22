Haberler

Kadın Girişimciler Kurulu yoğun gündemle toplandı

Güncelleme:
TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu, Aralık 2025 toplantısını M. Kübra Alioğulları başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda 'Tarımda Kadın Eli' Projesi ve KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçleri ele alındı.

TOBB Erzurum KGK İcra Kurulu Aralık Ayı Toplantısı gerçekleştirildi.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İcra Kurulu'nun Aralık 2025 toplantısı, KGK Yönetim Kurulu Başkanı M. Kübra Alioğulları başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulun son dönemde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin projeler ele alındı. Toplantıya, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nevra Küzeci de katılım sağladı.

Gündem başlıkları: "Tarımda Kadın Eli" Projesi tanıtım hazırlıkları ile Çiftçi Kadın Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek eğitim programları ve takviminin istişare edilmesi, Türkiye'deki dijital dönüşüm süreci kapsamında; sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi alanlardaki gelişmelerin takip edilmesine yönelik TOBB Akıllı KOBİ Platformu hakkında bilgilendirme, KOBİ'lerin yenilikçilik ve uluslararasılaşma süreçlerine destek sağlayan Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) işletme kayıt sistemi hakkında bilgilendirme ve Atatürk Üniversitesi İİBF Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencilerinin, KOBİ'lere yönelik Dijital Dönüşüm, Yazılım-Bilişim ve Yapay Zeka alanlarında ters mentörlük yapabilmesine imkan sunulmasına ilişkin bilgilendirme şeklinde oldu.

Kadın girişimciliğini güçlendiren, tarım ve teknolojiyi buluşturan çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
