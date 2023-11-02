TOBB Bursa Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanları Seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçimler sonucunda Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Sabriye Şen, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına ise Emre Yıldız seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçimler sonucunda Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Sabriye Şen, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına ise Emre Yıldız seçildi.

Girişimciliğin özendirilmesi ve girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek amacıyla TOBB öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdüren İl Girişimci Kurulları 2023-2027 dönemi için İcra Komitesi Başkanları ve üyelerini belirledi. Seçimler sonucunda oy birliği ile Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Sabriye Şen, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına ise Emre Yıldız seçildi. 19 kişiden oluşan İcra Komitelerinde Başkan Yardımcıları ise GGK'da Murat Özşumlu, Abdulkerim Demir ve Melih Koşarer; KGK'da ise Ferah Aslanoba, Hanife Yeşil ve Özlem Çelik oldu. Yeni dönemde Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) koordinasyonunda; Bursa Genç Girişimciler Kurulu ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürecek.

"Kurullarımız girişimcilik potansiyeline güç katıyor"

Türkiye ekonomisinin kalkınmasında girişimciliğin önemini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ülkeleri kalkındıran, ekonomilerini büyüten ve istihdam sağlayan en önemli unsurun girişimciler olduğunu söyledi. TOBB bünyesinde Türkiye'nin 81 ilinde faaliyetlerini sürdüren Girişimci Kurullarının yapmış oldukları proje ve çalışmalarla girişimcilik potansiyeline güç kattığını belirten Burkay, "Kurullarımız yeni dönemde değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda projelerine devam edecek. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük önem verdiği Girişimci Kurullarımızın çalışmalarına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de Bursa Ticaret Borsamız ve ilçe oda-borsalarımızla birlikte destek vermeyi sürdüreceğiz. Seçilen Başkanlarımıza ve İcra Komitesi Üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Başkan Burkay ayrıca görevlerini devreden Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen'e emekleri için teşekkür etti.

"Kadın ve genç girişimcilerimiz önemli bir rol üstleniyor"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında oda ve borsaların koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren kadın ve genç girişimci kurullarına, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu girişimcilerin yetişmesine katkı sağlamak üzere önemli görevler düştüğünü söyledi. Bursa Ticaret Borsası'nın bu dönem TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun koordinatörlüğünü üstlendiğini dile getiren Başkan Özer Matlı, "Yönetim Kurulu Üyemiz Gökhan Onur'un destekleriyle, Bursa Kadın Girişimciler Kurulumuzun koordinatörlüğünü üstlenmekten son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye için kadın ve erkeğin omuz omuza iş hayatına dahil olması gerektiğine yürekten inanıyorum. Kadın girişimciliğinin bir cinsiyet meselesi değil; bir kalkınma, eşitlik ve ekonomik gelişim fırsatı olduğu kanısındayım." dedi.

Başkan Özer Matlı, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak adına bugüne kadarki başarılı çalışmalarda bulunan önceki dönem Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu başkan ve üyelerine teşekkür ederken, görevi devralan başkanlara ve icra komitesi üyelerine de yeni dönemde başarılar diledi.

"Daha güçlü bir kadın profili ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz"

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçildiği için onur duyduğunu dile getiren TOBB Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen, önceki dönem Başkanı Sevgi Saygın'a ve İcra Komitesi üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde Bursa'da kadın girişimci sayısını artırarak daha güçlü bir kadın profili ortaya çıkarmayı amaçladıklarını kaydeden Şen, "Hep birlikte güzel projeler yapacağız." dedi.

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığına seçilen Emre Yıldız, Bursa'da girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve yeni girişimleri ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. "Bursa'ya yakışan projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz." diyen Yıldız, İcra Komitesi Üyelerine teşekkür etti.

Programın sonunda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, görevlerini devreden Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı İbrahim Özmen'e teşekkür plaketi takdim etti. - BURSA