TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'ye mal satmanın, artık alternatif değil zorunluluk olduğuna işaret ederek, "Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de "TOBB Ticaret Merkezleri-Hedef Pazar ABD Zirvesi" yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle dünyada iş yapma kurallarının yeniden yazıldığını ifade ederek, tedarik zincirlerinde yakınlaştırma, kamu alımlarında yerli katkı vurgusu ve rekabetteki tarife risklerinin, yeni dönemin önemli başlıkları haline geldiğini söyledi.

Artık üretimden pazarlamaya, lojistikten finansmana kadar daha planlı, profesyonel ve stratejik olunması gereken bir döneme girildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin, yalnızca bir rakam olmadığına dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, bunun, Türkiye'nin küresel değer zincirinde daha görünür ve kalıcı bir aktör olma iradesinin ifadesi olduğunu aktararak, "Söz konusu hedefe, TOBB ve Ticaret Bakanlığımızın güçlü işbirliğiyle kurulan TOBB Ticaret Merkezleri ve onun öncü projesi Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) Chicago ile adım adım ilerliyoruz. TTM, yalnızca bir hizmet noktası değildir, Türkiye'nin Amerika'daki ticari diplomasisinin operasyonel üssüdür. Firmalarımızın pazara girişini hızlandıran, maliyetleri düşüren ve uyumu kolaylaştıran bir platformdur." ifadesini kullandı.

Merkezin, kuruluşundan bu yana 500'den fazla Türk şirketine ABD pazarına giriş, ölçek büyütme ve sahaya uyum konularında destek verdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, hali hazırda 17 sektörde 100'e yakın üye ile lojistikten satış sonrası hizmetlere, pazarlamadan tedarik zinciri yönetimine uzanan uçtan uca bir yapı kurduklarını belirtti.

"ABD'ye ihracat her Türk firması için fırsattır"

Hisarcıklıoğlu, salgın döneminde girişimcilere ABD'ye gitmeden şirket kurması ve mal teslimi konularında katkıda bulunduklarını aktararak, konteyner krizinde de randevulu depolama ile yükleme ve boşaltma hizmetleriyle darboğazları aştıklarını söyledi.

Tedarik risklerinde de alternatif rota ve sigorta düzenlemeleriyle kırılganlığı azalttıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"TTM Chicago, bugün yalnızca Illinois eyaletinde değil, ABD'nin tüm liman şehirlerinde ve stratejik bölgelerinde hizmet verebilecek bir lojistik ve operasyonel kapasiteye ulaşmıştır. Ana depomuzun yanı sıra bir çok eyalette kapıdan kapıya hizmet sunabilen bir yapıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapasite sadece bir lojistik başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel ticaret vizyonunun sahadaki karşılığıdır."

Hisarcıklıoğlu, ABD'nin, yalnızca büyük bir pazar olması nedeniyle değil, oyun kurucu niteliğiyle de stratejik önemi bulunduğunu vurgulayarak, bu ülkenin geçen yıl yaklaşık 29,2 trilyon dolarlık milli geliriyle dünyanın en büyük tüketim ve inovasyon merkezi olduğunu ifade etti.

ABD'nin ithalatının da aynı dönemde mal ve hizmette toplam 4,1 trilyon dolar ile rekor kırdığını, sadece mal ithalatının 3,3 trilyon dolara ulaştığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Klasik pazarlarımızda yoğun rekabetle karşılaştığımız ve zorlandığımız bu günlerde ABD'ye ihracat, her Türk firması için bulunmaz bir fırsattır. ABD, küresel marka bilinirliği için benzersiz bir vitrindir. İnşaat malzemeleri, ev–yaşam, gıda–tarım, makine, otomotiv yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda ölçeklenebilir fırsatlar var." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yeni dönemde ihracat ile akıllı yatırım ikilisini birlikte düşünmek gerektiğini, son işlem, montaj, satış sonrası ve garanti ağını yerinde kurmanın, hem uyum maliyetini düşürdüğünü hem de müşteriye yakınlık sağladığını belirtti.

Bu kapsamda gelecek yıllar için üç temel odaklarının bulunduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Odak noktalarımız, teknoloji ve hizmet ihracatını ayrı bir büyüme kulvarı olarak ivmelendirmek, sektör odaklı ticaret merkezleri ve çok merkezli ABD ağı ile teslim süresi ve iade maliyetlerini minimize etmek, daha fazla Türk firmasını ABD içinde sürdürülebilir şekilde konumlandırmak. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) destekleri kritik bir kaldıraçtır."

Hisarcıklıoğlu, yurt dışına yönelik sağlanan personelden depolamaya, tanıtımdan yazılım ve donanıma uzanan kapsamlı desteklerin, TTM gibi merkezlerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çalışmasını mümkün kıldığını dile getirerek, Mayıs 2025 itibariyle Bakanlıkla yapılan protokol sayesinde çok uygun fiyatlarla depolama faaliyetlerini çeşitlendirdiklerini söyledi.

Söz konusu işbirliği sayesinde ihracatçıların hem yurt dışında hem de içinde ciddi maliyet avantajı elde ettiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'ye mal satmak artık alternatif değil zorunluluk. Kurallar yeniden yazılırken oyunun içinde hatta önünde olmak zorundayız. TTM Chicago, köprünüz olmaya devam edecek ama o köprüden daha çok firmanın, daha planlı ve daha hızlı geçmesi gerekiyor."