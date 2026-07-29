TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi'nde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yapay zeka kullanımı için KOBİ'lere rehberlik edileceğini belirterek, "Anadolu iş dünyasını, yapay zeka ile buluşturacağız." dedi.

TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, bir otelde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, Türk Yapay Zeka Ekosistemi raporunda, ülkede yapay zeka adaptasyonunda yerli girişimlerin payının küçük olduğunu anlattı.

Hızla büyüyen dev şirketlerin ortak özelliğinin, yapay zeka tabanlı, kişiselleştirilmiş tüketici deneyimini merkeze almaları olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler Teknoloji ve İnovasyon Raporu'na göre, yapay zeka piyasa değerinin 5 sene içinde 4,8 trilyon doları bulması bekleniyor. Piyasa değerinin bu seviyeye ulaşmasıyla yapay zekanın, nesnelerin interneti, blokzincir ve elektrikli araçları da geride bırakarak, piyasa değeri en büyük teknoloji alanı olacağı öngörülüyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, şirketlerin rekabetçi kalabilmeleri için tüm ürün ve iş süreçlerini, yapay zeka destekli dijital ortamlara taşımak zorunda olduğunu söyledi. Dijital dönüşümü başarıyla uygulayan işletmelerin, gelirlerini ve küresel pazarlara giriş yeteneklerini artırdığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, yapay zeka ile oluşan tasarrufun, hem maliyeti düşürdüğünü, hem de çevresel etkileri azalttığını aktardı.

"Yapay zeka tamamlayıcı bir araç"

Harvard Üniversitesinde yapılan bir araştırmadan bahsederek, yapay zeka konusunda uyarılarda bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Şirketler, yapay zekayı yalnızca maliyet düşürmeye yönelik bir araç olarak değil, insan kapasitesini artıran tamamlayıcı bir araç olarak görmeli. İş gücü eğitim programlarını, iş dönüşümlerini, değişen beceri ihtiyaçlarını destekleyecek ve buna göre uyumlandıracak adımlar atmalı. Ancak bu şekilde yapay zekadan maksimum fayda elde edilebilir. Peki, biz TOBB olarak neler yapıyoruz? TOBB ve TEPAV üzerinden, KOBİ'lerin dijital olgunluk seviyelerini ölçen araçlar geliştiriyoruz. Avrupa Odalar Birliği başta olmak üzere, uluslararası partnerlerimizle, yapay zeka araçlarının kullanımına yönelik eğitim ve mentörlük programları yürütüyoruz."

"Verimliliği ve rekabet gücümüzü artıracağız"

Hisarcıklıoğlu, yapay zeka odaklı, dijital dönüşümü hedefleyen ve Türkiye'ye katma değer sağlayacak her türlü projenin yanında olduklarını belirterek, "KOBİ'lerimizin yapay zeka araçlarını operasyonlarına dahil etmesi için rehberlik edeceğiz. Nitelikli insan kaynağımızı yetiştirmek adına eğitim ve gelişim programlarını desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında, yapay zekanın somut kullanım alanlarını da paylaştıklarına değinen Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu'nun en ücra köşesindeki KOBİ'yi, İstanbul'daki teknoloji tedarikçisiyle aynı masaya oturtuyoruz. Bu modelle yapılan B2B toplantılarında, yapay zeka çözümü olan ile yapay zeka araçlarını kullanacak şirketleri bir araya getiriyoruz. Yeni işbirlikleri kurulmasına vesile oluyoruz. Hedefimiz, bu toplantılarımızı sanayinin güçlü olduğu şehirlerimizde yaymaktır. Anadolu iş dünyasını, yapay zeka ile buluşturacağız. Bu teknolojinin firmalarımızda üretimde ve satışta daha etkin kullanımını sağlayarak, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıracağız."

"Yazılım sektörüyle dönüşüme öncülük etmek istiyoruz"

TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı Ertan Barut da TOBB ekosisteminde, Türkiye'nin yazılımla dönüşümüne destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de, yazılım sektöründe, 36 bin firmanın üretim gerçekleştirdiğine dikkati çeken Barut, ihracatı artırma yolunda ülkeye katkı sunmak istediklerini vurguladı.

Barut, yazılım sektörünün, Türkiye'de en masrafsız ve en fazla katma değer üreten sektörlerinden biri olduğuna işaret ederek, "Az konuşup, çok üretmek istiyoruz. Ülkemizin sanayisinin, KOBİ'sinin ve işletmesinin, yerli yazılım sektörüyle dönüşümüne öncülük etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA