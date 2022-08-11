TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU MESLEK LİSELERİNDE ÇOCUKLAR ALTIN BİLEZİK SAHİBİ OLUYOR

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şu anda 117 tane meslek lisesinin hamiliğini benim oda, borsalarım yapıyor Türkiye'de. Burada ne yetiştiriyoruz Ara eleman yetişiyor. Kime yetiştiriyoruz Üyemize yetiştiriyoruz. Çocuklar da birer tane altın bilezik sahibi oluyor. Yani, 'ya bana bir iş var mı' diyen adamlara zaten iş kapısı açık burada, sanayi burada dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışına katıldı. Çorlu Kaymakam Vekili Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ile iş insanları ve davetlilerin katıldığı açılışta konuşan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasına faydası olacak bir merkezin açılışını yapmaktan memnun olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, Sorun yaşayanlar bu tahkim merkezine geldiği zaman kendi vekillerini seçiyorlar. Eğer bu iki vekil anlaşırlarsa problem yok. Anlaşamazlarsa ikisi anlaşıp 3'üncü bir kişiyi seçiyorlar. Üç kişi bir araya geliyor ve kararı veriyorlar. Peki ne kadar sürede 3 ayda. Peki burada masraf ne Mahkemelerde ödenen masrafın yüzde 50'si yani masraf düşüyor. Süreç 3 ay içerisinde çözülüyor. Bunun aynı mahkemede karar veren hakimin verdiği kararla aynı geçerlilikte. Onun için diyorum ki, burasını kullanın, burası sizin için var dedi.

Hisarcıklıoğlu, mesleki eğitim liselerinin kendileri için yapıldığını belirterek, Fakat bizi söz sahibi yapmıyorlardı, yıllardır uğraşıyorum ben. Mesleki eğitimde iş dünyasının söz sahibi olması için. Şu anda 117 tane meslek lisesinin hamiliğini benim oda, borsalarım yapıyor Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi Çorlu'daki meslek lisesi. Allah'a çok şükür bak, itibarınız söyleyeyim iş dünyası olarak. Yüzde 60 doluluk oranında meslek lisesi giderken siz hamileliğinizi aldınız, yüzde 100'lük doluluk oranı elde ettiniz. Burada ne yetiştiriyoruz Ara eleman yetişiyor. Kime yetiştiriyoruz Üyemize yetiştiriyoruz. Çocuklar da birer tane altın bilezik sahibi oluyor. Yani, 'ya bana bir iş var mı' diyen adamlara zaten iş kapısı açık burada, sanayi burada diye konuştu.