TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Erzurum'da İş Dünyası ile Buluştu

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum'da iş dünyası ile buluştu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen buluşmaya Palandöken Ekonomi Forumu için Erzurum'a gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra TESK Başkanı Bendevi Palandöken'de katıldı.

ETSO'da iş dünyasının buluşmasında Erzurum'un stratejik konumu, genç iş gücü ve lojistik avantajları ön plana çıktı.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, TOBB projelerini paylaşırken; Hisarcıklıoğlu da tarım ve turizmde Erzurum'un rolünü vurguladı.

Ziyaret sonunda misafirlere Erzurum'un yöresel ürünleri ve simgeleri hediye edildi. - ERZURUM