TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "İş dünyası olarak her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya kararlıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz iş dünyası olarak her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya kararlıyız" dedi.

TOBB tarafından Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda reel sektör ve iş dünyasına ilişkin sorunlar ele alındı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomide zor bir süreçten geçildiğini aktararak, "Dünyada ticaret savaşları ve korumacılık yayılıyor. Küresel büyüme ve ticaret, eski ivmesini kaybediyor. Ülkemiz ekonomisi de tüm bu gelişmelerden olumsuz etkileniyor. Ama bizler enseyi karartmıyor, mücadeleden vazgeçmiyoruz. Biz iş dünyası olarak her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya kararlıyız. Bugünkü gibi devletimizi hep yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olur" diye konuştu.

"KOBİ'lere pozitif ayrımcılık sağlamalıyız"

Firmalara ve sektörlere ziyaretler düzenlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, en büyük sıkıntının krediye erişim olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar ve hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere KOBİ'lere pozitif ayrımcılık sağlamalıyız. Aylık kredi büyüme sınırı dışında tutmalıyız. KOBİ kredi hacmini reel olarak büyütecek adımlar atmalıyız. KOBİ dediğimiz işletmeler, istihdamın dörtte üçünü, toplam özel sektör satış hacminin yarısını ve ihracatın yüzde 40'ını sırtlıyor. Dolayısıyla burada atılacak her olumlu adım, zincirleme biçimde tüm ekonomiye nefes aldıracaktır" dedi.

"Emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalı"

İhracat için de desteklerin artırılması gerektiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "İhracata muhakkak yeni ve proaktif destekler getirmeliyiz. Özellikle de emek yoğun sektörlere öncelik vermeliyiz. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalı. Pandemi döneminde olduğu gibi işletmelerimizin mevcut istihdamlarını koruyabilmeleri için kısa çalışma ödeneği devreye alınıp, aktif şekilde kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 60 bin KOBİ'mize, 80 milyar lira kefalet temin ederek, düşük faizli krediye ulaşmalarını sağladık"

Hisarcıklıoğlu, nefes kredilerinin yeniden başlatıldığını hatırlatarak, "Kredi Garanti Fonu (KGF), bu kefaletleri tamamen kendi özkaynaklarından üreterek verdi. Böylece yaklaşık 60 bin KOBİ'mize 80 milyar lira kefalet temin ederek, onların uygun koşullarda ve düşük faizli krediye ulaşmalarını sağladık. Hükümetimizin sağladığı desteklerin boşa gitmediğini de memnuniyetle vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"Tarımsal üretimdeki gelişmeler kaygı verici boyuta ulaştı"

Hisarcıklıoğlu, tarımsal üretimdeki gelişmelerin kaygı verici boyuta ulaştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak bir konuya özellikle dikkat çekmek isterim. Tarımsal üretimdeki gelişmeler kaygı verici boyuta ulaştı. Bu durum sadece bu seneye özgü değil. Son 5 senenin 4'ünde aynısını yaşadık. Yani giderek büyüyen ve yapısal hale gelen bir sorun var. Bir tarafta iklim değişikliği, kuraklık ve su sıkıntısı, diğer tarafta kırsal nüfusun azalması ve elbette üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlar. Tüm bunlar gıda enflasyonu, hayat pahalılığı, sanayi ve ihracatta yüksek girdi maliyeti demek. Bu alanlarda çözümler aramalı, tarımı tekrar nasıl cazip hale getirebileceğimizi tartışmalıyız. Tarımda ve sanayide su verimliliğini ön planda tutmalı, tarımsal üretim desenimizi buna uygun şekilde yeniden düzenlemeliyiz."

Program, Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti.