Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her zaman Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olduğunu belirterek, "Biz inanıyoruz ki, barışın en güçlü teminatı ticarettir. Türkiye ile Suriye birlikte kazandıkça, bölgemiz de kazanacaktır." dedi.

TOBB İkiz Kuleler'de, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, "Suriye Serbest Ticaret ve Sanayi Bölgeleri ve Yatırım Ortamı" toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, BOMACO şirketinin, İslam Ticaret ve Kalkınma Odası, TOBB ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ işbirliğiyle kurulduğunu hatırlattı. Şirketin, sınır yönetimi, gümrük kapıları modernizasyonu, serbest ticaret bölgeleri ve uluslararası lojistik altyapılarını geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir yatırım ve danışmanlık görevinin bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, böylece İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticaretin ve bağlantısallığın gelişimine katkı sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'de başarıyla uygulanan gümrük kapıları modernizasyonun, örnek alındığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, süreç boyunca Suriye Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu, Şam, Halep ve İdlib Ticaret ve Sanayi Odaları ile yakın temaslarını sürdürdüklerini ve bu konuda birlikte çalıştıklarını aktardı.

"Türkiye, Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından"

Hisarcıklıoğlu, Suriye'nin uluslararası ekonomiyle yeniden bütünleşme yolunda önemli adımlar attığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir ülkenin kalıcı şekilde yeniden inşası, üretimle başlar. Üretim olmadan istihdam, istihdam olmadan zenginlik olmaz, refah olmadan da kalıcı istikrar sağlanamaz. Ekonominin toparlanması ve yeniden inşa sürecine geçilmesinde ise özel sektör belirleyici rol oynayacaktır. 911 kilometrelik ortak sınırımız var. Türkiye her zaman Suriye'nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olmuştur. Türkiye'de faaliyet gösteren 30 binden fazla Suriyeli girişimi var. Kardeşlerimiz iki ülke ekonomisi arasında doğal bir köprü oluşturmuştur."

Söz konusu firmaların, yaklaşık 6 bininin imalat sanayisinde faaliyet gösterdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu kişilerin hem Türk hem de Suriye piyasasını çok iyi tanıdıklarını kaydetti.

"Barışın en güçlü teminatı ticarettir"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin sanayileşme hikayesinde başarılı bir modele sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu model, Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ). Türkiye, sanayileşmesini ülkenin her noktasına aynı anda altyapı götürerek gerçekleştirmedi. Önce belirli bölgelerde güvenli, planlı ve güçlü üretim merkezleri oluşturdu. Elektrik, su, doğal gaz, lojistik, bankacılık, eğitim ve kamu hizmetlerini aynı noktada topladı. Böylece yatırımcıya güven verildi." ifadelerini kullandı.

Bu modelin, Türkiye'nin sanayi dönüşümünün temel taşı olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, bu deneyimi Suriye ile paylaşmak istediklerini, Suriye'de güvenliği sağlanmış, altyapısı tamamlanmış, yatırımcıya güven veren OSB oluşturulmasının mümkün olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Suriye'deki oda sisteminin güçlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konularda bilgi ve tecrübe paylaşımına açık olduklarına değinerek, "Güçlü özel sektör, güçlü kurumlarla gelişir. Güçlü kurumlar ise sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Bunun yanında, ?bankacılık sisteminin yeniden işler hale gelmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması ?ve sınır geçişlerinin hızlandırılması da büyük önem taşımaktadır. Çünkü biz inanıyoruz ki, barışın en güçlü teminatı ticarettir. Türkiye ile Suriye birlikte kazandıkça, bölgemiz de kazanacaktır." dedi.

-"Hicaz Demir Yolu'nun ihyası bölge için hayati önemde"

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Genel Sekreteri Yusuf Hasan Khalawi de Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan işbirliği protokollerine işaret ederek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nun ihyasının bölge ticareti için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Hattın, İstanbul'dan Medine-i Münevvere'ye kadar kesintisiz ulaşım sağlama hedefini anımsatan Khalawi, "Hattın eksik kalan kısımlarının, en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Khalawi gerçekleştirilen toplantının iki ülke açısından önemine işaret ederek, görüşmelerin Türkiye ve Suriye için iyi sonuçlar vermesini temenni etti.