Uzanlar'ın TMSF İtirazı Reddedildi

Paris İstinaf Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Uzan Grubu'na yönelik yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü davaya ilişkin Uzanlar'ın yaptığı itirazı reddetti.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TMSF, Uzan Grubu'nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa'da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa'da tanınması ve icrasını talep etti.

Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris ) söz konusu kararın tenfizine hükmetti.

Kararı, Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşıyan Uzanlar'ın talebi, mahkemenin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla reddedildi.

Kararda, TMSF'nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.

Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 dolar, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı.

Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi'ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunma hakkı olsa da olası başvuru, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolarlık alacağın icrasını durduramayacak.

Davaya ilişkin bilgi paylaşan TMSF, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankasında ikili kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında kamu zararı oluştuğunu, söz konusu zararın kamu kaynaklarıyla karşılandığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu zarar tutarının karşılanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun Hazine'den borçlandığı, bu kaynakla İmar Bankası mağdurlarına ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararının Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) endekslenmesi halinde, bugünkü değeriyle yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Yurt içi ve yurt dışında hukuki süreçler yürütüldü

Cem Uzan'ın İmar Bankasına ilişkin yolsuzluk dosyasında sorumluluktan kurtulmak amacıyla geriye dönük bazı işlemler yaptırdığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu usulsüzlükler nedeniyle hakkında ayrıca mahkumiyet kararı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından mahküm edildiği, bu kapsamda Uzan'ın, kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

TMSF'nin, Uzanlar'ın neden olduğu kamu zararının tahsili amacıyla yurt içi ve yurt dışında da hukuki süreçler yürüttüğü vurgulanan açıklamada ayrıca, Uzan Ailesi'nin, Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez Elektrik TAŞ ile ilgili olarak Libananco Holdings Co. Ltd. üzerinden açtığı ve faizleriyle birlikte yaklaşık 23,5 milyar ABD dolarına ulaştığı belirtilen davanın da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı ifade edildi.