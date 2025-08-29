TMSF, Özel Avcılar Hastanesi'ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen Özel Avcılar Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

MUHAMMEN BEDEL 600 MİLYON TL

Muhammen bedelinin 600 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. TMSF ilgili bütünlüğü mayıs ayında da 768 milyon 100 bin lira muhammen bedelle satışa sunmuştu.

İHALE ŞARTLARI DA BELLİ OLDU

İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 16 Eylül saat 16.00'ya kadar kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde teklif verilmesi gerekiyor. Söz konusu ihaleye ilişkin açık artırma ise 17 Eylül saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

ÖZEL AVCILAR HASTANESİ BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE HATALI BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen davada, 10 bebeğin ölümüne ilişkin adli tıp raporları hazırlanmıştı. İstanbul'da yeni doğan bebeklerin anlaşmalı hastanelere yönlendirilerek haksız kazanç sağlandığı ve ölümler yaşandığı iddiaları üzerine başlatılan dava kapsamında hazırlanan rapor, kritik bulgular ortaya koymuştu.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Kerem Muhammet Tokluoğlu isimli bebeğin ölümünde Özel Avcılar Hospital'ın hatalı olduğu vurgulanmıştı. Raporda şöyle denilmişti; "Hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesinin sözleşme ile başka bir şirkete devredilmesi, yenidoğan yoğun bakım servisinde takip-tedavi süreçlerinde hekimler yerine hemşireler ile yetkisiz yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi ve gerekli denetim yükümlüğünün yerine getirilmemiş olmasının Özel Avcılar Hospital Hastanesi yönetiminin organizasyon hatası olarak değerlendirildiği oy birliği ile mütalaa olunur."