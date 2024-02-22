TMSF, Hedefevim'in 11 gayrimenkulünü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'nin (Hedefevim) İstanbul, Konya ve Adana'daki 11 gayrimenkulünü satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Hedefevim'in gayrimenkulleri, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa sunuldu.

İhaleye katılabilmek için ilgili banka hesabına öngörülen teminat tutarının nakden yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren dekontun 26 Şubat saat 16.00'ya kadar satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

Söz konusu gayrimenkullerin ihalesi ise 29 Şubat saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.