TMSF, Flash Haber'i satışa çıkardı! İşte istenen fiyat

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında el konulan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Flash Haber TV satışa çıkarıldı. TMSF, kanal için 84 milyon lira muhammen bedel belirledi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

MUAMMEN BEDELİ 84 MİLYON LİRA

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork gözaltına alınmıştı. Bu soruşturma nedeniyle Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber'in de aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında BankPozitif Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyordu.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi
