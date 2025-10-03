TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Ekotürk Yayıncılık AŞ ile Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. için satış sürecini başlattı.

Satış kararı kapsamında oluşturulan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, RTÜK'ten alınmış uydu ve kablo yayın lisanslarının yanı sıra televizyon yayıncılığına tahsis edilmiş mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor. Bu bütünlük için 26 milyon TL muhammen bedel ve 2 milyon 600 bin TL katılım teminatı belirlendi.

İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI

İhaleler, kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanarak yapılacak.

Ekotürk TV ihalesi: 5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 11.00

5 Kasım 2025 Çarşamba, saat 11.00 Simya Metal ihalesi: 19 Kasım 2025 Çarşamba, saat 14.00

Her iki ihale de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

ŞARTNAME VE BAŞVURU SÜRECİ

İhaleye katılmak isteyenler, ilgili ticari ve iktisadi bütünlüğe ait şartnameyi 50 bin TL karşılığında TMSF merkezinden satın alacak. Şartnamenin her sayfası paraflanarak, gerekli belgelerle birlikte idari ve mali zarflar;

Ekotürk TV için 4 Kasım 2025 saat 16.00'ya,

Simya Metal için 18 Kasım 2025 saat 16.00'ya kadar satış komisyonuna elden teslim edilecek.

SİMYA METAL'DEN 1,1 MİLYAR TL'LİK DEV SATIŞ

TMSF, Ekotürk TV'nin yanı sıra Simya Metal Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü de satışa çıkardı.

Muhammen bedel: 1 milyar 154 milyon 100 bin TL

Katılım teminatı: 115 milyon 410 bin TL

Bu bütünlük; şirkete ait taşınır-taşınmazlar, haklar, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor.

BİLGİ ODASI VE TESİS ZİYARETİ İMKANI

Katılımcıların inceleme yapabilmesi için 9 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihleri arasında bilgi odası ve tesis ziyareti hakkı tanınacak. Bu imkanlardan faydalanmak isteyenler, 100 bin TL karşılığında gizlilik taahhütnamesi imzalamak zorunda olacak. Ödenen bedel ise hiçbir şekilde iade edilmeyecek.

SON KARAR TMSF FON KURULU'NDA

İhaleler sonucunda oluşacak teklifler, TMSF Fon Kurulu onayına sunulacak. Onayla birlikte süreç resmileşecek. TMSF, ihalelerin tamamen şeffaf ve yönetmeliklere uygun yürütüleceğini vurgularken, şartname kurallarına aykırı başvuruların kabul edilmeyeceğini açıkladı.