TMSF'den çarpıcı hamle! Oteller ve sanayi kuruluşları satılıyor

Güncelleme:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), turizm ve sanayi alanındaki önemli varlıkların satışı için art arda ihaleler düzenlemeye hazırlanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Antalya ve İzmir'deki iki otel ile Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin tamamı satışa çıkarılıyor.

  • TMSF, Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin yüzde 100 hissesini 3,8 milyar TL muhammen bedelle 24 Şubat'ta ihaleye çıkarıyor.
  • TMSF, Antalya Kemer'deki Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 5,95 milyar TL muhammen bedelle 18 Şubat'ta satışa sunuyor.
  • TMSF, İzmir Seferihisar'daki Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 4,6 milyar TL muhammen bedelle 11 Şubat'ta ihaleye çıkarıyor.

FORM SÜNGER VE YATAK SANAYİ AŞ İÇİN 3,8 MİLYAR TL'LİK İHALE

Hazine mülkiyetinde bulunan Form Sünger ve Yatak Sanayi AŞ'nin yüzde 100 payı satışa çıkarıldı. Nominal değeri 1 TL olan 50 milyon adet hissenin 3,8 milyar TL muhammen bedelle ihaleye konu edildiği belirtildi. İhaleye katılım teminatının 200 milyon TL olarak belirlendiği, tekliflerin 23 Şubat'a kadar verilebileceği ve ihalenin 24 Şubat'ta yapılacağı kaydedildi.

TEKİROVA OTEL 5,95 MİLYAR TL MUHAMMEN BEDELLE SATIŞTA

TMSF'nin kayyum olarak atandığı Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün, Antalya'nın Kemer ilçesinde 5,95 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldığı aktarıldı. Bu varlık için ihale tarihinin 18 Şubat olarak belirlendiği bildirildi.

ROYAL TEOS OTEL İÇİN İHALE 11 ŞUBAT'TA

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü de satış listesinde yer aldı. TMSF'nin kayyum olarak atandığı Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşturulan otelin, 4,6 milyar TL muhammen bedelle 11 Şubat'ta ihaleye çıkarılacağı ifade edildi.

Erdem Aksoy
