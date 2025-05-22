TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde olan Anadolu'nun en büyük şirketi olarak gösterilen HES Hacılar Elektrik AŞ'yi (HES Kablo) satışa çıkardı. Şirket paylarının yüzde 100'ü için 22 milyar TL muhammen bedel talep edilirken ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) paylarının yüzde 100'ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

30 HAZİRAN'A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek. İhalenin, 1 Temmuz'da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

100 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik, TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Hes Kablo Kayseri'deki iki fabrikasında yaklaşık bin 100 personeliyle üretim yapıyor. HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti. HES Kablo Avrupa dahil birçok ülkeye kablo ihraç ediyor. 28 Ağustos 2024'te Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.

TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

BELLONA 8 MİLYAR 100 MİLYON TL BEDELLE SATILMIŞTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı. HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKara_kalem:

FETÖ DAVASINDAN DOLAYI BU GÜNE KADAR SATILAN 10 LARCA ŞİRKETLERİN MİLYARLARCA PARASI NEREDE ACABA SATILIYOR LAKİN NE PARALARIN NEREDE OLDUĞU NEREYE HARCAMDIĞI TÜM ALINAN VERGİLER GİBİ HEP ORTADA TOK BU GÜN 1 MİLYON NÜFUSLU İLERE GELEN 238 TL SU FATURASININ 100 TL VERGİ 15 TL SAAT BAKIM ÜCRETİ HER AY SAAT BAKIMIMI VAR YILLARDIR ALINAN BİR BEDEL 3 FARKLI KDV ORANI VAR ALINAN VERGİNİN KDV DE ALIANAN TEK ÜLKE TÜRKEDİR SONUÇ BU EMEKLİNİN EMEKÇİNİN TEK PROBLEMİ HER FATURADA % 100 VERGİ YÜKÜ

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Haber Yorumlarızırzop:

umarım yabancı ya satmazlar

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