TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo) paylarının yüzde 100'ünü 22 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Satış işlemi teklif ve ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

30 HAZİRAN'A KADAR TEKLİF VERİLEBİLECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 22 milyar TL muhammen bedel üzerinde satışa sunulacak paylarla ilgili ihaleye 30 Haziran'a kadar teklif verilebilecek. İhalenin, 1 Temmuz'da yapılması öngörülüyor. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.

İhale, Hazine mülkiyetinde bulunan 0.01 TL nominal değerli 30 milyar adet HES Kablo payları ile Boyçelik Metal AŞ ve Hazine mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal değerli 21.9 milyon adet Erciyes Çelik Halat AŞ paylarının birlikte satışını içeriyor.

100 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde yönetilen Hes Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik, TMSF tarafından satışa çıkarılıyor. Hes Kablo Kayseri'deki iki fabrikasında yaklaşık bin 100 personeliyle üretim yapıyor. HES Kablo, 2023'te gösterdiği ihracat performansıyla Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin hazırladığı İhracat Onur Listesi'nde Türkiye dördüncüsü, kablo kategorisinde ise birinci sıraya yerleşti. HES Kablo Avrupa dahil birçok ülkeye kablo ihraç ediyor. 28 Ağustos 2024'te Hacılar Elektrik ve Erciyes Çelik için 22 milyar lira muhammen bedel tespit edildi.

BELLONA 8 MİLYAR 100 MİLYON TL BEDELLE SATILMIŞTI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mayıs ayının başında Türkiye'nin mobilya devlerinden Bellona'yı 8 milyar 100 milyon TL bedelle satmıştı. HES Kablo ile beraberindeki şirketlerin satışından ise bu tutarın yaklaşık 3 katı bir gelir elde edilmesi bekleniyor.