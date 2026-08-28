TMO Yeşil Mercimek Alım Fiyatını Açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ton başına 32 bin lira bedelle yeşil mercimek alımı yapılacağını bildirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, 2026 yılı yeşil mercimek üretiminin geçen yıla göre yüzde 62,6 artışla 48 bin ton olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

En son 2021'de yeşil mercimek alımı fiyatı açıklandığı belirtilen açıklamada, bu yıla kadar yeşil mercimek piyasa fiyatlarının üretici beklentisini karşılaması nedeniyle alım fiyatı açıklanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, 2026 hasat döneminde piyasaların yakında izlendiği ve gelinen süreçte alım fiyatı açıklamasına ihtiyaç duyulduğu bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"2026 dönemi natürel yeşil mercimek TMO alım fiyatı ton başına 32 bin lira olarak belirlenmiş olup alımlara 31 Ağustos tarihinde başlanacaktır. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine tüm alım noktalarında devam edecektir. Randevular, 'https://randevu.tmo.gov.tr' adresinden, e-devlet (Randevu Sistemi- Toprak Mahsulleri Ofisi) üzerinden alınabileceği gibi başmüdürlük ve şube müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir."

TMO iş yerlerinde resmi tatil ve pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, ürün bedeli ödemelerinin ürün teslimatına müteakip 21. günden itibaren üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı da ifade edildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca üreticilere ilave olarak temel destek ve planlı üretim desteğiyle sertifikalı tohum kullanım desteği ödeneceği aktarıldı.

TMO tarafından üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı üretim miktarının tamamının satın alınabileceği kaydedilen açıklamada, satılan ürünlerin borsa tescil ücretinin de Ofis tarafından karşılanacağı bildirildi.

ÇKS bilgilerini güncelleme uyarısı

Açıklamada, geçici alım merkezlerinde yüzde 1'lik hizmet bedeli kesintisinin yapılmayacağı ve damperli araçlardan da boşaltma ücreti alınmayacağı ifade edildi.

Ürün teslim edecek üreticilerin alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmaması için ÇKS bilgilerini güncellemeleri gerektiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçilerin randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak banka kartı veya hesap numalaralıyla alım noktalarına gelmeleri, ürünün iş yerlerimiz depolarına ürün sahipleri tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerekmektedir. Üreticiler, TMO işlemleriyle ilgili bilgiyi 'www.tmo.gov.tr' adresinden, TMO iş yerlerinden ve 0312 416 34 10 (8 hat) Alo Ürün Hattı'ndan alabileceklerdir. Yeşil mercimek alımlarımızın ülkemize, milletimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."

Açıklamada, Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası'nın anlaşmalı bankalar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA