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TMO'nun Fındık Satışı Piyasa Fiyatlarını Düşürdü

TMO'nun Fındık Satışı Piyasa Fiyatlarını Düşürdü
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık satış kararı, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesine neden oldu. Giresun kalite fındık fiyatı 138 liradan 134 liraya geriledi, sanayicilerin TMO fiyatlarına yönelmesi piyasa üzerindeki etkisini artırdı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık satma kararı serbest piyasada fiyatların düşmesine neden oldu. Serbest piyasada 138 liraya kadar yükselen Giresun kalite fındık fiyatı TMO'nun satış kararının ardından 4 ila 5 lira gerileyerek 134 liraya kadar düştü.

TMO'nun satış kararını değerlendiren Fındık Sanayicisi Mustafa Demirci, TMO'nun beklenenin altında fındık satış kararı aldığını belirterek, "TMO elinde bulunan 2022 mahsulünü 124, 2023 mahsulünü ise 135 lira olarak satışa çıkardı. İhtiyacı olan sanayiciler de serbest piyasada 138 liradan satılan fındık yerine TMO'nun 124 liradan satışa çıkardığı fındığa yöneldi. Dolayısıyla serbest piyasada 138 liraya kadar yükselen fındık fiyatı da 134 liraya kadar geriledi. Talep edenler serbest piyasa yerine TMO'nun depolarındaki fındığa yönelik çalışmalarına başladı" dedi.

TMO'nun fiyatı yeni sezon için de belirleyici olacak

TMO'nun açıkladığı fiyatla gelecek sezonki fiyatın da belirlendiğine dikkat çeken Demirci, "TMO yıllara göre aldığı fındığı farklı fiyatlardan satışa çıkardı. 2022 ürünü için 125 lira, 2023 ürünü için 135 lira, 2024 ürünü için ise 145 lira olarak belirlendi. Bu sezonki ürünün 145 liradan satışa çıkarması demek önümüzdeki sezonun da rakamını göstermektedir. Ancak TMO'nun elinde yeni sezon üründen çok fazla bulunduğunu söyleyemeyiz ama yeni sezonun fiyatını belirlemede etkili olacaktır" diye konuştu.

TMO'nun satış duyurusu

TMO Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda stoklarında bulunan kabuklu fındıkların 2022 ürünü için 125 lira, 2023 ürünü için 135 lira, 2024 ürünü için ise 145 lira olarak satışa çıkardığını duyurdu. Belirlenen fiyatların KDV hariç olduğu da ifade edildi. Satışlar Trabzon, Ordu, Samsun ve Sakarya TMO Başmüdürlüklerinden yapılacak. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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