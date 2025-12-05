TKYD 5. Portföy Yönetimi Zirvesi başladı

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yaman Akgün, portföy yönetimi sektörünün yönettiği varlıkların 2025 yılında hızlı büyüme gerçekleştirerek yaklaşık 11,2 trilyon lira ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 21,4'üne ulaştığını belirterek, "Portföy yönetimi, küresel ekonominin belirsizliklerle çevrili olduğu bir dönemde hiç olmadığı kadar kritik bir rol üstleniyor." dedi.

Kurumsal yatırımcılar ve sermaye piyasalarının temsilcilerini bir araya getiren ve TKYD tarafından beşincisi düzenlenen Portföy Yönetimi Zirvesi İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan TKYD Başkanı Yaman Akgün, portföy yönetimi sektörünün yönettiği varlıkların 2025 yılında hızlı büyüme gerçekleştirerek yaklaşık 11,2 trilyon lira ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 21,4'üne ulaştığını belirtti.

Sermaye piyasalarının derinleşmesi, yatırımcı güveninin artması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçeğe dönüşmesinin ancak güçlü bir portföy yönetimi sektörünün varlığıyla mümkün olabileceğini belirten Akgün, bu doğrultuda TKYD olarak görevlerinin, sektör standartlarını yükseltecek, etik ilkeleri güçlendirecek, teknolojik dönüşümü destekleyecek ve yatırımcıların uzun vadeli refahını artıracak politikaların şekillenmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı.

2010 yılında 23 olan portföy yönetim şirketi sayısı bugün 80 kurumu aştı

Akgün, 2000'li yılların başında sınırlı sayıda aktörle yürüyen portföy yönetimi faaliyetlerinin kısa sürede önemli bir dönüşüm yaşadığını, 2010 yılında 23 olan portföy yönetim şirketi sayısının bugün 80 kurumu aştığını bildirdi.

Bu artışın yalnızca nicel bir büyümeyi ifade etmediğini, sektördeki uzmanlaşmanın, kurumsallaşmanın ve yatırımcı nezdindeki güvenin güçlenmesinin de önemli bir göstergesi olduğunu aktaran Akgün, "Sermaye Piyasası Kurulumuzun (SPK) 2015 yılında fon kuruculuğunu portföy yönetimi şirketlerine devretmesi ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) Takasbank tarafından devreye alınması sektör için bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Akgün, klasik fon yapılarının yanında serbest fonlar, alternatif yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve arbitraj stratejilerine dayalı yapıların yatırım evrenini hem derinleştirdiğini hem de dinamik bir hale getirdiğini vurguladı.

"Kurumsal yatırımcıların reel ekonomiye katkısı 1 trilyon lirayı geçti"

Akgün, kurumsal yatırımcıların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay senetlerine yaptıkları uzun vadeli yatırımlar ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) tarafından reel sektöre doğrudan önemli miktarda yatırım yaptığını bildirdi.

Kasım sonu itibarıyla bu fonların toplam yatırımının 534 milyar liraya ulaştığını aktaran Akgün, kurumsal yatırımcıların pay senetlerine yaptıkları yatırımın kasım sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine, özel sektör tahvillerine yaptıkları yatırımın ise 109 milyar lira seviyesine geldiği bilgisini paylaştı.

Akgün, gerek sermaye piyasalarının gelişimi, gerekse ürün çeşitliliğinin artmasıyla 2022 yılı sonunda 3,5 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısının yıllar itibarı ile artarak Kasım 2025 sonu itibarı ile 5,6 milyon kişiye ulaştığını belirterek, "Yatırımcılar artık kurumsal yatırımcılar aracılığı ile yatırıma yöneliyor. Bu konuda bizleri her zaman destekleyen SPK'ya şükranlarımızı tekrar sunuyoruz" diye konuştu.

TKYD'nin 1999 yılından beri 26 yıllık süreçte yatırım fonları alanında farkındalığın artırılması ve kurumsal yatırımcı tabanının büyümesi için çalıştığını dile getiren Akgün, portföy yönetimi sektörünün yarattığı kaynağın Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında ve reel sektörün gelişimine katkısının her geçen gün artığının altını çizdi.

Sektörün son yıllarda kuvvetli büyüme gösterdiğini; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile kıyaslandığında gidilecek yolun olduğunu ve hedefin bu yola istikrarlı şekilde ulaşmaktan geçtiğini söyleyen Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetim kurulu üyesi olduğum Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği EFAMA verilerine göre, 2025 2. çeyrek itibarıyla Avrupa portföy yönetimi sektörü, 28,5 trilyon avro büyüklük ile Avrupa GSYH'sinin yüzde 87'sini oluşturuyor. Küresel bakıldığında sektör, 101 trilyon avro büyüklükle dünya GSYH'nin yüzde 68'sine gelmiş. Bizim de hedefimiz bu seviyelere yaklaşarak, ülkemizin finansal istikrarının artmasına ve ekonomimizin gelişmesine katkı vermeye devam etmek olacaktır."

Akgün, portföy yönetimi sektörünün büyümesi ve güçlenmesi ile beraber genişleyen ürün evreni ve yatırımcı sayısıyla beraber teknolojik altyapılara, veri güvenliğine, operasyonel yetkinliklere ve risk yönetimi disiplinine duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını vurguladı.

Finansal okuryazarlığın güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Akgün, "Yatırımcıların çeşitlenen ürünlerin kapsamını, risklerini ve kullanım amaçlarını doğru şekilde anlayabilmesi finansal okuryazarlığın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor." dedi.