Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım makamında kabul ettiği Aydoğdu ile bir süre görüştü.

Yıldırım, TKDK'nın Trabzon'da yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini belirterek, "Trabzon'un kalkınması adına TKDK büyük bir fırsattır. Yatırım yapmak isteyen herkes vakit kaybetmeden Trabzon İl Koordinatörlüğümüzü ziyaret etsin. Trabzon'a kazandırılan yatırımlar için İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu nezdinde tüm TKDK personelini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 2024'de 248 milyon avro dağıtılacağını aktaran Aydoğdu ise bununla ilgili takvimin belirlendiğini, ilgililerin detaylara kurumun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceğini kaydetti.

Aydoğdu, Trabzon'un bu hibe desteğinden etkin olarak faydalanabilmesi için yoğun çalıştıklarını anlatarak, "İlimizin ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak yatırımları desteklemekten mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.