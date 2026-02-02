Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - TKDK tarafından depremden etkilenen yatırımcılara 3,1 milyar lira destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde IPARD programları aracılığıyla 1030 projeye toplamda 3,1 milyar lira hibe desteği sağladı. Deprecin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla yatırımların kolaylaştırılması ve ilave destekler uygulanıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde IPARD programlarından yararlanan yatırımcılara kolaylık sağlanırken bölgedeki 1030 projeye toplam 3,1 milyar lira hibe verildi.

AA muhabirinin TKDK'den edindiği bilgiye göre, kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ile yönelik çeşitli adımlar attı.

Buna göre, deprem bölgesinde IPARD programlarından yararlanan girişimcilerin yatırımlarına devam edebilmesi için kolaylaştırıcı uygulamalar devreye alındı.

IPARD programları kapsamındaki proje sahiplerinin uymak zorunda olduğu tüm sürelerde esneklik sağlanırken depremin olumsuz etkilerinin telafi edilmesi amacıyla yatırım süreci devam eden projelere yönelik fiyat farkı uygulamasına gidildi.

Başvurularda deprem bölgesindeki illere öncelik verildi

Fiyat farkı uygulaması kapsamında üreticilere toplam 200 milyon lira ilave destek sağlandı. Ayrıca 2023 yılı sonuna kadar planlanan IPARD II Programı ödemelerinin süresi depremler nedeniyle uzatıldı. Söz konusu ödemeler 2024 yılı sonuna kadar devam etti.

Depremden etkilenen illerden yapılan başvurulara ek puan verildi.

Bu kapsamda, 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan IPARD III Programı için Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'dan alınan başvurularda sıralama kriterleri puanlarına ek 10 puan verilmesi sağlanarak bu illerdeki yatırımlara öncelik tanındı.

16 binin üzerinde kişiye istihdam imkanı

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da bugüne kadar 1030 projeye toplam 3,1 milyar lira hibe sağlandı.

Söz konusu destekler kapsamında, bitkisel üretimden hayvansal üretime, zanaatkarlıktan kırsal turizme, yenilenebilir enerjiden makine parklarına kadar çeşitli alanlardaki yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım bölgeye kazandırıldı. Yatırımlarla birlikte bölgede 16 binin üzerinde kişiye istihdam oluşturuldu.

Türkiye-Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve TKDK tarafından uygulanan IPARD programları kapsamında depremden etkilenen bölgelere yönelik çalışmalar devam ediyor.

