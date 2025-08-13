TKDK'dan Adana Ticaret Borsası'na Hibe Destek Programı Ziyareti

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adana-Mersin Koordinatörü Beytullah Uygur, Adana Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette 'IPARD III Hibe Destek Programı' hakkında bilgi verdi. Uygur, Adana'da 19 proje sözleşmesi imzalandığını ve yeni çağrı takvimlerinin yayımlandığını belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adana- Mersin Koordinatörü Beytullah Uygur, Adana Ticaret Borsasını (ATB) ziyaret etti.

Uygur, ziyarette bir araya geldiği ATB Başkanı Şahin Bilgiç ve yönetim kurulu üyelerine "IPARD III Hibe Destek Programı" hakkında bilgi verdi.

Programın, tarım ve gıda işletmelerini modernize etmeyi, kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi amaçladığını belirten Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Son 1 yılda Adana'da 19 proje sözleşmesi imzaladık. 2025 yılı için 7, 8 ve 9. çağrı takvimlerimiz yayımlandı. Rehberler ve başvuru formları TKDK internet sitemizde mevcut. Borsa üyeleri ve tüm yatırımcılarımız, bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli."

Bilgiç de Adana'nın programa dahil edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
