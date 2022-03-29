TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda görev değişimi

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü koltuğundaki değişime bağlı olarak Osman Çelik getirildi.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, Çelik, TKBB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevlerini İkram Göktaş'tan devraldı.

Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yerine getiren Çelik, 25 Mart 2022 itibarıyla da kurumun Genel Müdürlüğüne atandı.

Vakıf Katılım'ın bir önceki Genel Müdürü İkram Göktaş'ın ise kurumun Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceği açıklandı.

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Çelik, 1964 yılında Erzincan'da doğdu. Çelik, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.1986-1987'de Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ekonomist olarak çalıştı. 1988-1995'te Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde uzman ve baş uzman olarak görev aldı.

1995-1999'da İhlas Finans Kurumu'nda proje ve pazarlama müdürlüğü görevini sürdüren Çelik, 2000-2005 döneminde Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Çelik, 2006-2015'te Türkiye Finans Katılım Bankası'nda sırasıyla Krediler'den ve Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, Haziran 2015 itibariyle de Genel Müdürlük görevlerini üstlendi.

29 Haziran 2016'da Hazine Müsteşarlığı görevine atanan Çelik, Hazine Müsteşarlığı döneminde İslam Kalkınma Bankası İcra Kurulu Üyeliği yaptı ve G-20 Türkiye Sherpası olarak görev aldı.

Çelik, aynı dönemde Dünya Bankası, EBRD, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Ecobank, Asya Altyapı Yatırım Bankası guvernörlüklerinin yanı sıra FSB, Finansal İstikrar Komitesi, Faizsiz Finansman Koordinasyon Kurulu ve KOSGEB İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu.

2017-2021'de Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı yapan Çelik, Ekim 2018'den itibaren Vakıf Katılım AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Çelik 25 Mart 2022 itibarıyla Vakıf Katılım Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, bankacılık sektörünün dinamik, gelişen bir kısmı olan katılım bankalarının, performansıyla Türkiye'de önemli bir yer elde ettiğini belirtti.

Çelik, "Sayın Göktaş'a sektöre vermiş olduğu katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Aldığım bayrağı, üyemiz olan 6 katılım finans kuruluşuyla ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.