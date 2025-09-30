Tivibu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Avrupa Ligi Maçlarını Yayınlayacak

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Basketbol Avrupa Ligi'ndeki maçlarını S Sport kanalı üzerinden ekranlara taşıyacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Fenerbahçe Beko'nun kupayı kaldırdığı Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu, çift maç haftasıyla başlayacak.

Ligde mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in sezon boyunca çıkacağı maçlar, Tivibu üzerinden S Sport ve S Sport 2 kanallarından seyredilebilecek.

Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol'u konuk edeceği THY Avrupa Ligi'nin ilk hafta mücadelesi, 1 Ekim Çarşamba günü 20.45'te başlayacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki ikinci müsabakasında ise Zalgiris Kaunas'a 3 Ekim Cuma günü TSİ 20.00'de konuk olacak.

Güvenlik sebebiyle bu hafta çıkacağı iki karşılaşmayı ev sahibi statüsüyle Karadağ'da oynayacak Anadolu Efes, ilk maçında bugün 20.45'te Maccabi Rapyd ile oynayacak. İstanbul temsilcisi, ikinci hafta müsabakasında ise Hapoel IBI ile 3 Ekim Cuma 20.30'da karşılaşacak.