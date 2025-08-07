Tivibu, Ağustos Ayında Geniş Film ve Dizi Seçkisi Sunuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında farklı türlerde birçok yeni film ve diziyi izleyicilerle buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, animasyon yapımı "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası"nın yanı sıra "Keskin Köşe", "Siyah Kanarya", "Şeytanla Bir Gece", "Çıkış Yolu" ve "Venom: Son Dans" gibi yapımlar da Tivibu ekranlarında yer alıyor.

"Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası", popüler animasyon serisini çağdaş animasyon teknikleriyle yeniden yorumluyor. Filmde, dünyayı tehdit eden bir tehdide karşı yer altından gün yüzüne çıkan Kaplumbağa kardeşler, hem kendi kimlikleriyle yüzleşiyor hem de büyük bir mücadeleye atılıyor. Aksiyon, mizah ve kardeşlik temalarını bir araya getiren yapım, serinin hayranlarına nostaljik bir selam gönderirken, yeni nesil izleyicilere de tanıtım niteliği taşıyor.

"Kirala Satın Al" klasöründe, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı romanından uyarlanan "Mickey 17" filmi öne çıkıyor. Oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı yapım, buzla kaplı bir gezegen olan Niflheim'a gönderilen insan kolonisinde geçiyor. Pattinson, tehlikeli görevlerde ölen ve her defasında yeni bir bedende "yeniden yazdırılan" Mickey Barnes karakterini canlandırıyor. Film, etik, kimlik ve toplumsal yapılar üzerine düşündürücü bir bilim kurgu anlatısı sunuyor.

Kirala Satın Al klasöründe yer alan bir diğer yapım ise korku türündeki "Lanetliler" oldu. 19. yüzyılda İzlanda'nın ücra bir köyünde geçen filmde, dul Eva'nın eşiyle birlikte çalışan balıkçı grubunun liderliğini üstlenmesiyle gelişen olaylar konu ediliyor. Odessa Young, Rory McCann ve Siobhan Finneran'ın başrollerini paylaştığı film, doğaüstü ögelerle örülü atmosferiyle dikkati çekiyor.

Dram türündeki "Hala Buradayım" filmi ise Brezilya'da askeri rejim döneminde kaybolan eski milletvekili Rubens Paiva ile eşi Eunice Paiva'nın adalet mücadelesini konu ediyor. Fernanda Torres ve Selton Mello'nun başrolünde yer aldığı film, tarihsel bir dönemin insan hakları ihlallerine odaklanıyor.

Tivibu ağustos ayında geniş bir film seçkisi sunuyor

Tivibu, ağustos ayında ayrıca "Keskin Köşe", "Siyah Kanarya", "Şeytanla Bir Gece", "Çıkış Yolu" ve "Venom: Son Dans" gibi farklı türlerden birçok filmi de izleyicilerin beğenisine sunuyor. "Keskin Köşe", ilk etapta sıradan bir aile öyküsü gibi görünürken zamanla psikolojik gerilim unsurlarıyla örülü karanlık bir anlatıya dönüşüyor. Filmde Cobie Smulders ve Ben Foster rol alıyor.

Platform, sinema içeriklerinin yanı sıra ağustos ayında çeşitli dizileri de izleyiciyle buluşturuyor. Yerli yapımlardan "Magarsus"un iki sezonunun yanı sıra "Spinners", "The Dropout" ve "80 Günde Devrialem" dizileri de Tivibu ekranlarında yer alıyor.

Güney Afrika yapımı "Spinners" dizisi, Cape Town'un kenar mahallelerinde yasa dışı sokak yarışı kültürüyle iç içe büyüyen 17 yaşındaki Ethan'ın yaşadığı zorlukları konu alıyor. Genç karakterin çete baskısı ve kişisel hayalleri arasında sıkışan hayatına odaklanan yapım, sosyal yapıyı sorgulayan bir dizi olarak öne çıkıyor.

Diziler, Türkçe altyazı ve dublaj seçenekleriyle Tivibu Sinema ve Süper Paket aboneleri tarafından izlenebiliyor.