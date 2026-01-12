Tiryaki Tarım Çiftçi Buluşmaları'nın ilki Muş'ta gerçekleştirildi

Tiryaki Agro'nun çiftçilerin iklim değişikliğine uyumunu desteklemek ve verimliliği artırmak amacıyla başlattığı "Tiryaki Tarım Çiftçi Buluşmaları"nın ilkine Muş ev sahipliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tiryaki Agro'nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen buluşmaların ilki, Tiryaki Tarım İşletmesi'nde düzenlendi.

Program kapsamında "İklime Uyumlu Tarım Uygulamaları: Yenileyici ve Yeni Nesil Yaklaşımlar" başlığı altında eğitim verildi. Buluşmada, tarım uzmanları tarafından iklimle uyumlu tarım uygulamaları, buğdayda verim artışı, maliyetlerin azaltılması ve karbon ayak izi konularında bilgiler paylaşıldı.

Tiryaki Tarım Bölge Müdürü Recep Mergen ve Tiryaki Tohum Bölge Müdürü Tevfik Fikret Köse'nin açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Dr. Nihat Mıdıkoğlu tarafından verilen eğitimde yenileyici tarımın toprak sağlığı, su kullanımı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ele alındı.

Dijital tarım teknolojilerinin gübre, enerji ve bitki koruma ürünlerinin kullanımını optimize etme potansiyeli de katılımcılara aktarıldı.

Eğitim öncesinde katılımcılar için yapılan toprak analizleri doğrultusunda hazırlanan bütçeleme ve maliyet çalışmalarıyla çiftçilere kendi üretim yapılarını değerlendirme imkanı sunuldu.

Program kapsamında yıl boyunca toprak analizleri, uydu tabanlı izleme verileri ve dijital platformlar aracılığıyla çiftçilere danışmanlık desteği de sağlanacak.

Muş'taki pilot uygulamanın ardından programın orta vadede Konya ve Gaziantep gibi farklı tarım havzalarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tiryaki Agro Holding'in 60 bin dönümlük Muş'taki işletmesinde akıllı sulama sistemleri, sensörler ve dronelar kullanılarak rejeneratif tarım uygulamaları yürütülüyor.

"Yeni koşulları değerlendirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tiryaki Tarım Bölge Müdürü Recep Mergen, bölgedeki çiftçilerle toprağın ihtiyaçlarını ve iklim değişikliğinin getirdiği yeni koşulları değerlendirdiklerini belirtti.

Mergen, "Yenileyici tarım uygulamalarını doğru şekilde aktararak çiftçilerin verimliliğini artırmayı ve daha sürdürülebilir bir üretim modeline katkı sunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tiryaki Agro Holding Global Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Arzu Örsel da programın sosyal etki boyutuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tiryaki Tarım Çiftçi Buluşmaları, yalnızca bir eğitim girişimi değil, Anadolu'nun topraklarına ve üreticilere yapılan uzun vadeli bir yatırım. Bu programla hem iklim değişikliğine uyumlu üretim modellerini yaygınlaştırmayı hem de kırsal kalkınmayı destekleyen sosyal faydayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sahada paylaşılan her bilgi, bölgenin ekonomik dayanıklılığına katkı sunuyor."