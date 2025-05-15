TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'yi Dünyada İlk 10 İhracatçı Ülke Arasına Sokmayı Hedefliyoruz

TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'yi Dünyada İlk 10 İhracatçı Ülke Arasına Sokmayı Hedefliyoruz
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Gaziantep'te düzenlenen ihracat buluşmasında, Türkiye'nin 2028 yılı için 575 milyar dolar ihracat hedeflediğini ve ihracatın artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi dünyada ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak için uğraştıklarını söyledi.

Gültepe, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" toplantısında, Gaziantep'in Türkiye'nin ihracatında, üretiminde ve istihdamında Anadolu şehirleri içinde en gözde şehirlerin başında geldiğini belirtti.

Birçok yerde Gaziantep'i örnek gösterdiğini ifade eden Gültepe, "Her ile 'bir Gaziantep modeli lazım' diye söylüyorum, şehirde güzel bir sinerji var. Bu yüzden TİM adına ben tebrik ediyorum, diğer illerimiz de yıllık 10 milyar dolar ihracat yapsa 810 milyar dolarla ülkemiz çok farklı noktaya gelir." dedi.

2028 yılı için 575 milyar dolar ihracat hedeflendiğinin altını çizen Gültepe, şunları kaydetti:

"İnşallah bu rakamı beraberce yakalamış oluruz. Biz yönetime geldiğimizde stratejik planlarımızı anlattık. Türkiye'yi dünyada ilk 10 ihracatçı arasına getirmek için uğraşıyoruz. Bu rakamları yakalamak için her yıl yüzde 10 büyümemiz ve ihracatı artırmamız lazım. Bu yılki hedefimiz olan 280 milyarı yakalamak için yüzde 7 büyümemiz lazım, şu anki ihracat artışlarını çift rakamlı şekilde artırmalıyız."

TİM Başkanvekili Ahmet Fikret Kileci ise etkinliğin bölge ihracatçısına fayda getirmesi temennisinde bulundu.

Program kapsamında, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İhracatı Geliştirme AŞ'nin ihracatçılar için sağladığı finansman destekleri de anlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Ekonomi
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