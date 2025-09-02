TİM Başkanı Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim ve İhracat Öncelikli Olmalı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekonomi yönetiminin zorlu bir enflasyonla mücadele programı yürüttüğünü belirterek, "Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Enflasyonun düşürülmesini, tek hanelere inmesini hepimiz istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamada Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı için bulunduğu Moskova'da üretim ve ihracatla ilgili güncel gelişmelere yönelik değerlendirmelerine yer verilen Gültepe, ekonomi yönetiminin, üretimi ve ihracatı önceleyen politikaları zaman kaybetmeden devreye alması gerektiğini kaydetti.

Gültepe, Merkez Bankasının da faiz indiriminde daha hızlı davranmasını beklediklerini vurguladı.

Merkez Bankasının son raporunda da vurgulandığı gibi gelecek dönemde de asıl önceliğin enflasyonla mücadele olmaya devam edeceğini aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimi zorlu bir enflasyonla mücadele programı yürütüyor. Biz de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Enflasyonun düşürülmesini, tek hanelere inmesini hepimiz istiyoruz. Ancak sanayi tarafını unutmamamız gerekiyor. Sanayici iki yıldır yüzde 45-50 faizle çalışarak bugünlere kadar geldi. Ancak zayıflayan rekabetçiliğimizle birlikte pazar kayıpları yaşadık. Kapanan işletmeler, sayıları katlanan konkordato ilanları, üretimini yurt dışına kaydıran firmalar, istihdam kayıpları oldu. İhracatımızdaki sınırlı artışın bizi yanıltmaması gerekiyor. Otomotiv, kimya ve savunma sanayimizin domine ettiği artışı tabana yayamadığımız sürece ihracatta sürdürülebilir büyümeyi yakalayamayız. Dolayısıyla tüm sektörlerden katkı alabileceğimiz bir kurguyu oluşturabilmeliyiz. Eğer üretimi ve ihracatı önceleyen yeni, farklı bir yaklaşımla sanayi tarafının rekabetçiliğini güçlendirecek teşvik ve destek mekanizmaları devreye alınmazsa kayıp daha da büyüyecek. Bu çerçevede Merkez Bankasının da faiz indiriminde hızlanması gerektiğini düşünüyoruz."

"Hazır giyim sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız"

Mustafa Gültepe, son iki yıldır uygulanan "yüksek faiz düşük kur" politikasının özellikle hazır giyim gibi emek yoğun sektörlerin rekabetçiliğini zayıflattığının altını çizdi.

Türkiye'de yıllarca ihracatın liderliğini üstlenen hazır giyim ve konfeksiyonun son aylarda beşinciliğe kadar gerilediğini hatırlatan Gültepe, "Hazır giyimde 2022'yi 21,2 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. 2024'ü, 17,9 milyar dolarla tamamlayabildik. Bu yıl 7 aylık hazır giyim ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 eksideyiz. Yani hazır giyimde kan kaybı devam ediyor. Oysa bu sektöre gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Çünkü hazır giyim katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önemini koruyor. Bu bilinçle sektörü geleceğe hazırlıyoruz. Yüksek teknolojinin imkanlarını kullanarak, tasarımı daha çok işin içine katarak, markalaşarak, değişerek ve dönüşerek hazır giyimdeki pozisyonumuzu yeniden güçlendirebiliriz. Ancak öncelikle son üç yıldır devam eden kan kaybını durduracak bir çözüm bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den CPM'e 125 firma katılıyor

TİM Başkanı Gültepe, mevcut sorunlara rağmen geleceğe umutla baktıklarına dikkati çekerek, fuarları, moda endüstrisinin üretimde, tasarımda ve markalaşmadaki gücünü dünyaya tanıtmak için en önemli platformlardan biri olarak gördüklerini belirtti.

TİM olarak 2025'i toplamda 400'e yakın fuar ve heyet programıyla tamamlayacaklarını bildiren Gültepe, hazır giyimin en çok fuar ve heyet programı düzenleyen sektörlerden biri olduğunu kaydetti.

Gültepe, "20-22 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da, Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve moda fuarı IFCO'nun sekizincisini düzenledik. Yine aynı tarihlerde firmalarımız ABD'de Magic Las Vegas'taydı. Bu kez CPM fuarı için Moskova'dayız. 118'i milli katılım olmak üzere 125 firmamızla CPM'de yerimizi aldık. Rusya, hazır giyim ve konfeksiyonda önemli pazarlarımızdan biri. Hazır giyim markalarımız da Rusya'da yüzlerce mağaza ve satış noktasıyla moda endüstrimizi başarıyla temsil ediyor. 44'üncü sezonu düzenlenen CPM'de çok önemli işbirlikleri başlatacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu.