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TİM Başkanı Gültepe'den çok sert "faiz" çıkışı

TİM Başkanı Gültepe'den çok sert
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, faiz indirimi beklentileriyle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Gültepe, "Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüzde 50 faiz oranıyla yatırım ve istihdamda sonuç beklenemeyeceğini söyleyen Gültepe, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

"ÜLKE BATIYOR, YÜZDE 50 FAİZLE AYAKTA KALAMAYIZ"

TİM Başkanı Gültepe, "Yaklaşık 6-7 aydır yüzde 50 faizle devam ediyoruz. Ben artık bunun yavaşlaması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 50 faizle bir ülkenin yatırımını, istihdamını artırma şansı yok. Ülke batıyor, yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok. ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gültepe'den 'faiz' çıkışı: Ülke batıyorTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe

"ENFLASYONU DÜZELTİP FAİZLERİ AŞAĞI İNDİRDİĞİNİZDE SANAYİ ÇOK GÜÇ KAYBEDER"

Gültepe sözlerini şu şekilde sürdürdü: Aksi takdirde enflasyonu düzeltip, faizleri aşağı indirmeye başladığımız zaman sanayi çok güç kaybetmiş olabilir. O gücü kaybetmeden bu kararı alabilmek önemli. Bununla ilgili TCMB'nin önümüzdeki dönemlerde karar alacağını düşünüyorum. Bana göre aralıkta, 2025'e başlamadan evvel ufak bir faiz indirim hareketi yapılabilir."

"SADECE ASGARİ ÜCRETİN ARTMASI ŞEKLİNDE DÜŞÜNMEMELİYİZ"

Mustafa Gültepe, asgari ücret zammına ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun sadece asgari ücrete odaklanarak değerlendirilecek bir konu olmadığını söyledi. Gültepe, "2024'e başladık başlayalı rekabetçiliğimiz düştü. Türkiye, hem üretimde hem tüketimde pahalı bir ülke oldu. Bütün dengeyi sadece asgari ücretin artması şeklinde değil, para politikası ve ekonomik politikaları da kapsayacak şekilde bir harman yaparak sağlayabiliriz. Çalışan da bizim, firmalarımız da bizim. Türkiye'de rekabetçilik gücünü elde tutabilecek bir rakamın ortaya konulması gerekiyor. İlk başta fiyat artışları ile hep beraber mücadele etmemiz, fahiş fiyatlarla ürün satanları deşifre etmemiz gerekir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıErdinç erbay:

ülke zaten battı gibi ...

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Haber Yorumlarımurat dural:

Tosyalı , Demirören ve Cengizler e verilenler alınsa ülke kurtulur.Sıkıntı olmaz.

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Haber Yorumlarımurat dural:

olur mu? yandaşlar ülkeyi kurtarır !

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Haber YorumlarıAtakan ÇELİK:

Baştakiler herseyin çok iyi olduğunu söylüyorlar Enflasyon bile düşmüş Ama buna kendileri bile inanmıyor Sadece bi algı Ekonomi bakanı vergi arttırıyor sürekli yeni vergiler icat ediyor Gelde gülme ?? Yalanları batsın Ülke batmış kimsenin umurunda bile değil Gel keyfim gel Çal keyfim çal Ulan buna Can mı dayanır Bol keseden salla Türk çayı 1 kg 250/300 tl Memleketimizde yetişiyor Aha yanıbaşımızda Yapamadık diyemiyorlar Halının altına sürekli süpürülen kapatılan biseyler var

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Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

Hacı abi yeni mi uyandın battigini

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Haber Yorumlarıcan erdemir:

Bence Marta kadar dayanır.

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Haber Yorumlarısinan bolat:

niye batıyor içerideki ihracatçı arkadaşlar Türkiye'ye kimse ürün yapmadı fiyatları uçurdular sonra milleti iç piyasadaki müşterileri tekrar dışa bağımlı hale getirdiler ondan sonra tekrar dış piyasa kapanınca fiyatlar uymayınca iç piyasaya dönüp müşteri aramaya başladılar bulamayınca çığırtkanlık yapıyorlar doların çıkmasını istiyorlar

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Haber YorumlarıYilmaz Haydar:

hey canım Ülkem açık ve net size bir şey söylüyorum İngiltere'de yaşıyorum 35 senedir İngiltere'deyim ekonomide çok güzel anlarım İngiltere İsrail birdir arkadaş Amerika'da bunların tetikçisidir açık ve net kim ne derse desin İsrail'in Filistin'e Gazze kullandığı silah merminin parasını siz ödüyorsunuz niye Mehmet Şimşek tefecilerden orada burada parayı aldı bunlar da o para karşılığında faizleri bu şekilde ödeyeceksin dedi o adam da çaresiz bir halde Erdoğan boşalttı kasayı biraz da olsa sakinleştirmek için ülkeyi kaosa sürüklememek için bu faizi kabul etti sizin haberiniz yok şu anda 85 milyon herkes bu faizin ödemesine çalışıyor bu faiz %10'a inmediği sürece sakın enflasyon düşüyor imalarına inanmayın İngiltere'de bankada çalışan çok samimi bir hintli arkadaşım var bana olayı detaylı bu şekilde anlattı ben de size aktardım artık siz de nasıl anlarsan anlayın

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Gelirleri biraz düşmesinden korkuyorlar boş demeçler, doymuyor bu zenginler.

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Bütün şirketler devamlı kredi çekiyor finansman maliyetini ürünlere koyup satıyor halk devamlı ödüyor olayın kaynağı burası. Kimse sermayesini koyup öyle çalışmıyor. Hep yüksek derecede borçlular hep yüksek faiz ödüyorlar. Faiz düşük para bedava olsun istiyorlar. Hep kendilerinin olmayan parayla bankalara çalışmak istiyorlar. Herşey yanlış.

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