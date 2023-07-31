TİKA, Hırvatistan'da Reçel Üretim Hattı Kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da bulunan Lepoglava şehrinin Varazdin bölgesinde reçel üretim hattı kurdu. Projenin açılış törenine, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Lepoglava Belediye Başkanı ve Varazdin Valisi Temsilcisi Marijan Skvaric ile Hırvatistan'da faaliyet gösteren Lepoglava Tarım Turizmi Birliği Başkanı Natasa Veic katıldı. Açılışı yapılan hatla bir senede yaklaşık 100 bin avro değerinde 20 ton reçel üretilmesi bekleniyor.