TİGEM'den bölge çiftçisini umutlandıran proje

Yeni ürünlerin deneme ekimi olumlu sonuçlar verdi

ŞANLIURFA - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı dünyanın tek parça halindeki en büyük arazisine sahip olan Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde deneme ekimi yapılan yeni ürünlerden olumlu sonuçlar elde edildi. Tohumlarının da değerlendirileceği ürünler bölge çiftçisinin umudu oldu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde tarafından çeşit tanıtım ve tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe TİGEM Genel Müdürü Hasan İzginç, bölge İllerin Tarım ve Orman İl Müdürleri, TMO'nun bölgedeki müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Araştırma Enstitüsü Müdürleri, TİGEM bayileri, Ziraat Fakültesi akademisyenleri, öğrencileri ve bölge çiftçileri katıldı. Programda Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğünde denemesi yapılan ürünlerin ekim alanı ziyaret edilerek inceleme yapıldı. Ürünlerin bölgenin iklim ve arazi yapısına uyumluluğu analiz edildi.

Deneme alanında TİGEM'e ait çeşitlerle birlikte 11 kuruluşa ait çeşitler, 29 adet ekmeklik, 20 adet makarnalık olmak üzere 49 çeşit buğday, 12 çeşit arpa, 4 çeşit tritikale, 6 çeşit nohut, 1 fiğ, 1 mürdümük ve 1 bezelye olmak üzere toplam 84 çeşit yer alıyor. Bunlara 33 yeni ürün ekleyen TİGEM, ekiminden büyümesine kadar çeşitli testlerle adaptasyonlarını gözlüyor. Şu ana kadar olumlu sonuçların alındığı ürünler, bölge tarımına önemli katkılar sunacak.

Türk tohumculuğuna yeni çeşitlerin kazandırılması için adımlar atılıyor

Denemesi yapılan ürünleri paydaşlarıyla birlikte incelediklerini söyleyen TİGEM Genel Müdürü Hasan İzginç, " Bu gün burada tüm bölge çiftçileri, çiftçi temsilcileri, tohum bayilerimiz, Ziraat Fakültesi dekanımız ve öğrencileri, bununla birlikte Tarım İl Müdürlerimiz, TMO Müdürlerimiz ve Araştırma Enstitüsü Müdürlerimizle bir araya geldik. Bilindiği gibi bizim ülkemizin tohumculukta lider kuruluşu olan Tarım İşletmeleri genel Müdürlüğü Türkiye genelinde hububat anlamında ekilen her 4 tohumdan bir tanesini üreten bir kuruluştur. Yüzde 25'lik payımızla ülkemizde tohumculuğun lideri konumundayız. Bu çeşitlerimizi ve bundan sonra üretime dahil edeceğimiz çeşitlerimizi burada tarım paydaşlarımızın, sektör temsilcilerimizin beğenisine sunduk. Tek tek çeşitlerimizi gezerek olumlu ve olumsuz yönlerini, onların beğenilerine göre sınıflandırdık. İnşallah bundan sonraki dönemde biz de tercihlere göre daha çok istenen, tercih edilen, benimsenen çeşitleri üretip Türkiye, Türk tohumculuğunda yeni bir takım çeşitlerin kazandırılması anlamında, gelişme anlamında bir takım adımlar atacağız" dedi.

Osmanlıdan gelen geleneksel anlayış teknoloji ile birleşiyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünün dünyanın en büyük tek parça arazisine sahip olduğunu belirten İzginç, "Bilindiği üzere TİGEM dünya kamu anlamındaki işletmelerinden bir tanesidir. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Ceylanpınar Tarım İşletmesi dünyada tek parça en büyük tarım işletmesi konumundadır ve Osmanlıdan bu güne gelenekçi bir tarım anlayışını günümüzün teknolojisiyle birleştirerek ülkemize tohumluk ve damızlık anlamındaki hizmetlerini devam ettirerek devam ettirmektedir" diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan işletmenin 1 milyon 635 bin 928 dekar arazisi bulunuyor. İşletmede buğday, arpa, mercimek, yonca, ayçiçeği, mısır ve Antepfıstığı gibi ürünler yetiştiriliyor. Ayrıca koyunculuk ve sığırcılık faaliyetleri de yapılıyor.