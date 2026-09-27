TİGEM, 15 safkan Arap koşu tayını 20 Ekim'de Veliefendi'de açık artırmayla satacak

TİGEM, 15 safkan Arap koşu tayını 20 Ekim'de Veliefendi'de açık artırmayla satacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayını hibrit model kapsamında açık artırmayla satacak. İhale, 20 Ekim saat 12.00'de Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak; taylar tek tek satılacak.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.
İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
İhale, 20 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
İhalede, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.
Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden temin edebilecek.