Ticari Kredi Kartı Harcamalarındaki Kısıtlar İşletmeleri Zorluyor

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bankalar tarafından işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına getirilen işlem kısıtlarının ticaretin doğal akışını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu durum ticarette canlılığı, güveni ve sürekliliği zedeliyor" dedi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO üyelerinden bankaların, işletmelerin ticari kredi kartlarını limitleri kadar kullanmalarına imkan vermediği konusunda şikayetler geldiğini ve harcama kısıtları nedeniyle işletmelerin finansman sorunu ve ciddi darboğazlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

En küçük işletmeden, en büyük işletmeye kadar şirketlerin tamamının finansmana erişimde sorun yaşadığını, çek türü borçlanma araçlarının da güvenilirliğini yitirmesi nedeniyle işlevsel olmadığını kaydeden Baran, bankalar tarafından işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına getirilen işlem kısıtlarının da ticaretin doğal akışını olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamasında, "Bu durum ticarette canlılığı, güveni ve sürekliliği zedeliyor" ifadesini kullanan Baran, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında, işletmeler finansman açısından ticari kredi kartlarını kullanmak istiyor. İşletmelere ait kredi kartlarının limitleri yüksek olmasına rağmen, son dönemde bankalar tarafından harcama tutarlarına getirilen kısıtlamalar, reel sektörde ciddi sorunlara neden oluyor. Kredi kartı limiti yüksek olan pek çok işletme, tedarik zincirinde mal veya hizmet alımı sırasında bankaların uyguladığı günlük ya da işlem bazlı harcama sınırları nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremiyor ve ticaretinin akışında aksaklık yaşıyor. İşletmelerimizin nakit akışını yönettiği, ödemelerini planladığı kredi kartlarında limitlerin elverdiği kadar kullanımına izin verilmemesi, işletmelerin yanı sıra ticari sistemi, piyasaları olumsuz etkiliyor. Bu durum, tahsilat zincirlerinin bozulmasından, istihdam ve vergi gelirlerine kadar uzanan bir dizi sıkıntının da oluşmasına zemin hazırlıyor."

"Ticari planları sekteye uğratıyor"

İş dünyasının üretimden tedarike, stok yönetiminden sevkiyata kadar her adımı planlayarak yönetmeye gayret gösterdiğini ve tüm bu işlemlerde kredi kartından faydalandığını anlatan Baran, "Ticari kredi kartlarında limit olmasına rağmen bankaların getirdiği harcama sınırları, işletmelerin ticari planlarını sekteye uğratıyor, iş akışlarını aksatıyor. Bu da zincirleme etkiyle ticareti yavaşlatıyor" diye konuştu.

"KOBİ'lerimizin elini rahatlatmaya yönelik adımlar bekliyoruz"

Piyasaların sağlıklı işleyebilmesi adına bankaların bu uygulamayı gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Baran, şöyle devam etti:

"Kredi kartı limitleri, işletmelerin mali gücünü ve ödeme potansiyelini yansıtan bir gösterge durumundadır. Ekonomimizin güçlenmesi, üretim, yatırım, istihdam ve ticaretin önünün açılması için kredi kartlarına uygulanan harcama kısıtlarının kaldırılması gerekiyor. Hükümetimiz, üretim ve ticaretin sağlıklı biçimde devam etmesi için düzenlemeler ve destekler hayata geçiriyor. Bankaların reel sektörün hareket alanını kısıtlamasıyla, bu katkıların piyasalarda karşılığını bulması zorlaşacaktır. Bankalarımızdan, ticaretin dinamosu olan işletmelerimizin, özellikle KOBİ'lerimizin elini rahatlatmaya yönelik adımlar bekliyoruz."