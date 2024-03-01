Ticaret Bakanlığından ramazan ayı öncesi market denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesince aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market denetimleri düzenleyen Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bu denetimleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda bakanlık ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya olmak üzere 10 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Bu kapsamda Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşen denetimde, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen ekipler bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan'ın gözetiminde yapılan denetimde, ürünlerin fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

"Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz"

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tan, "Ramazan Ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerimiz devam etmektedir. Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz. Ankara'nın her yerinde günde 12 lokasyonda denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

Denetim yapılan markette herhangi bir fahiş fiyat durumuyla karşılaşılmadığını bildiren Tan, karşılaşıldığı takdirde idari yaptırım uygulanacağını dile getirdi. Tan, ayrıca, bakkal gibi küçük işletmelerin de denetlendiğini ancak daha çok büyük market zincirlerinin denetime tabi tutulduğunu sözlerine ekledi.