Ticaret Bakanlığı'ndan depremzedelere fahiş fiyatla çorba satan tesise 1 milyon 860 bin TL para cezası

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, deprem bölgesine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen bir dinlenme tesisi eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yaşanan gelişme üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremde binlerce bina yerle bir olurken, 30 bine yakın kişi de hayatını kaybetti.

FAHİŞ FİYATLA ÇORBA SATIŞI YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Depremin 8. gününde enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları da depremzedelerin hayata tutunma çabaları da devam ederken, geçtiğimiz günlerde deprem bölgelerine yardım götürmeye çalışanlara fahiş fiyatla çorba satışı yaptığı iddia edilen bir dinlenme tesisi eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

İddialar sonrası harekete geçen Ticaret Bakanlığı bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uyguladı.

"1 MİLYON 860 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada; ''Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından, deprem bölgelerine yardım götüren ya da deprem bölgesinden yurdumuzun diğer bölgelerine gitmeye çalışan vatandaşlarımıza bir yol üzeri dinlenme tesisi işletmesinin fahiş fiyatla çorba satışı yaptığına dair sosyal medyada görüntüler yer almıştır. Ayrıca bu işletmeyle ilgili Bakanlığımıza çok sayıda şikayet başvuruları ulaşmıştır. Ticaret İl Müdürlüğümüzce fahiş fiyat ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerde bahse konu yol üzeri dinlenme tesisi işletmesine toplam 1 milyon 860 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bu minvalde Ticaret Bakanlığımızın denetimleri aralıksız devam etmektedir.''