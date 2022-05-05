Ticaret Bakanlığı nisan ayı veri bültenini yayımladı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 364 milyon Dolar, ithalatı da yüzde 34,9 yükselişle 29 milyar 466 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığının nisan ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 artarak 23 milyar 364 milyon dolara çıktı.

İthalat da bu dönemde yüzde 34,9 artarak 29 milyar 466 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 30,1 artışla 52 milyar 830 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 98,1 artışla 6 milyar 102 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,3 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,2 puan artarak yüzde 100,9'a yükseldi.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla 2 milyar 1 milyon dolarla Almanya (yüzde 21 artış), 1 milyar 776 milyon dolarla ABD (yüzde 50 artış) ve 1 milyar 167 milyon dolarla İngiltere (yüzde 12,4 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları da sırasıyla 9 milyar 889 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 869 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 2 milyar 889 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat yüzde 30,7 artış ve 12 milyar 426 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 12,7 artış ve 8 milyar 70 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 40,6 artış ve 2 milyar 717 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Nisanda sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla yüzde 95 ile imalat sanayisi, yüzde 2,4 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü, yüzde 2 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe oldu.

İthalat verileri

Nisanda en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla 5 milyar 504 milyon dolarla Rusya (yüzde 151,9 artışla), 3 milyar 294 milyon dolarla Çin (yüzde 37,3 artışla) ve 2 milyar 9 milyon dolarla Almanya (yüzde 5,6 artışla) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 57 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları sırasıyla 7 milyar 763 milyon dolarla Avrupa Birliği, 7 milyar 482 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 6 milyar 652 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Aynı dönemde, sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla yüzde 69,1 ile imalat sanayisi, yüzde 21,4 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, yüzde 4,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe hesaplandı.

Nisanda BEC sınıflamasına göre, en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 44,9 artışla 24 milyar 45 milyon doları buldu. Söz konusu grubu sırasıyla 3 milyar 199 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 170 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

Ocak-nisan dönemi

GTS kapsamında ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 21,7 artarak 83 milyar 565 milyon dolar, ithalat yüzde 40,1 artarak 116 milyar 73 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 31,8 yükselerek 199 milyar 638 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 129,7 artışla 32 milyar 508 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72 olarak hesaplandı.