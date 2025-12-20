Haberler

Türkiye'nin sağladığı yeni ihracat kotaları Filistin ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Filistin ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki tarife kontenjanlarını güncelleyerek, hurma kotasını 5 bin tondan 7 bin tona çıkarıldığını duyurdu. Bu değişiklikle Filistin ekonomisine destek verilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ile Filistin arasında 2005'ten bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tercihli tarife kontenjanları ve menşe kurallarını düzenlemek üzere imzalanan "Ortak Komite Kararlarının Onaylanması Hakkında Kararlar"ın Resmi Gazete'nin 19 Aralık 2025 tarihli sayısında yayımlandığı anımsatıldı.

Yakın ticari ve ekonomik ilişkilerin gözetilerek, Filistin ekonomisine destek kapsamında imzalanan kararlarla, STA kapsamındaki ticarette bu ülke tarafına sağlanan bazı ihracat kotalarının iyileştirilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, "Bu itibarla Filistin ekonomisi için önem arz eden bazı ürünlerde Filistin'e sağlanan yeni tarife kontenjanlarına ilaveten, hurma kotasının 5 bin tondan 7 bin tona yükseltilmesi suretiyle Filistin ile ticaretimizde artış kaydedilmesi hedeflenmektedir. 2,5 yıl önce sadece 1000 ton olan kotalar bu şekilde Filistin lehine 7 bin tona ulaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kararlar kapsamında anlaşmanın menşe protokolünün, "Revize Bölgesel Konvansiyona" atıfta bulunacak şekilde güncellendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda, Filistin menşeli ürünler Türkiye'de ara malı olarak kullanıldığında daha esnek menşe kurallarından istifade edecektir. Başta Türkiye'ye Filistin'den ithal edilen hurma kotasının gümrük vergisinden muaf olarak 5 bin tondan 7 bin tona çıkarılması olmak üzere, genişlettiğimiz tarım ürünleri kotalarının ve sağlanan yeni imkanların Filistin'in ekonomik kalkınmasına ve Filistin halkına katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Türkiye her zaman ve her konuda olduğu üzere ekonomik alanda da daima Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
'Gibi'nin yıldızı Feyyaz Yiğit baba oldu

Feyyaz Yiğit'ten hayranlarını sevindiren haber: Candaş Tolga Işık duyurdu
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Sıla Saraydemir kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı

Kraliçe oldu! İlk tebrik annesinden geldi, benzerlik şaşırttı
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu

Bu görüntülerin bedeli öğrencilere ağır oldu
Nazdar Barzani ile Kahraman Zülfikar İzol evlendi! Geline kilolarca altın takıldı

Yok böyle düğün! Geline kilolarca altın takıldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına cezaevinden yanıt

Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa iddialarına cezaevinden yanıt
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Dava sonrası Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Anthony Joshua'dan maça damga vuran hareket

Dev maça damga vuran an!
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
title