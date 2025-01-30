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Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

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Ticaret Bakanlığı, bir sweat, altı renkli parmak boyası ve bir kol saati için piyasadan toplatılma kararı aldı. Ürünlerin birinde bebekler için boğulma tehlikesi saptanırken, diğerinde kanserojen elemente üst sınırdan fazlasına rastlandı.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

"FENİX" MARKA BOYA

"Fenix" marka parmak boyaların 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirtildi. Bakanlık güvensizlik nedenini "Boya numunesine ait kapak orijinal halde küçük parça oluşturduğundan 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" şeklinde açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

MARKASI AÇIKLANMAYAN KOL SAATİNE YASAK

Markası olmayan ancak "Model: 720000897749" şeklinde seri numarası verilen siyah kol saati de yasaklandı. Bakanlık, bu üründe insan sağlığını tehdit eden kadmiyum miktarını olması gerekenden yüzde 50 daha fazla tespit etti. Bu ürün de diğer ürünler gibi piyasadan toplatılacak.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa oldu, piyasadan toplatılacak

"MBA" MARKA KAPÜŞONLU SWEAT

"Mba" marka okul giyim grubunda yer alan kapüşonlu sweat'in de kordon boyu güvensiz bulundu. Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Sağ ol Bakanımız. Çalışan tek Bakan sizsiniz galiba

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Ülkede gıda terörü yaşanıyor herşey zehir sacıyor meyve sebze geri dönüyor ic piyasalarda dagıtılıyor denetim yok ahbap cavuşş ilişkisi ile ülke yönetliyor

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

bu marka ürün almadım hiç insanlar artık trendyoldan alıyor kıyafet ürün felan

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