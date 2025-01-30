Ticaret Bakanlığı'ndan 3 ürüne yasak! Markalar ifşa edildi, piyasadan toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

"FENİX" MARKA BOYA

"Fenix" marka parmak boyaların 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşıdığı belirtildi. Bakanlık güvensizlik nedenini "Boya numunesine ait kapak orijinal halde küçük parça oluşturduğundan 3 yaşından küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır" şeklinde açıkladı.

MARKASI AÇIKLANMAYAN KOL SAATİNE YASAK

Markası olmayan ancak "Model: 720000897749" şeklinde seri numarası verilen siyah kol saati de yasaklandı. Bakanlık, bu üründe insan sağlığını tehdit eden kadmiyum miktarını olması gerekenden yüzde 50 daha fazla tespit etti. Bu ürün de diğer ürünler gibi piyasadan toplatılacak.

"MBA" MARKA KAPÜŞONLU SWEAT

"Mba" marka okul giyim grubunda yer alan kapüşonlu sweat'in de kordon boyu güvensiz bulundu. Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.