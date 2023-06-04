Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyayı 2-2,5 yıl kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesinin üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan 15'i değişti. Yeni kabine üyeleri için devir teslim törenleri düzenleniyor.

Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık görevini bugün Ömer Bolat'a devretti. Eski bakan Muş, devir teslim töreninde şunları söyledi:

"BİZ, RUHSAR HANIM'DAN ALDIK, BELLİ BİR SEVİYEYE GETİRDİK. İNŞALLAH SAYIN BAKANIMIZ DA BİZDEN ALIP DAHİ İYİ BİR SEVİYEYE GETİRECEKTİR"

"Bakanımıza görevi devrediyoruz. Burası güzel bir bakanlık Sayın Bakanım, önemli bir işlevi var ticari hayatın düzenlenmesinde. 2 yıl, önemli yapısal değişiklikler yaptık. Daha önce de Ömer Bey ile çalıştık, kendisinin bakan olarak atanmasından çok büyük memnuniyet duydum. İçim çok rahat. Bu, bir bayrak yarışıdır. Biz, Ruhsar (Pekcan) Hanım'dan aldık, belli bir seviyeye getirdik, inşallah Sayın Bakanımız da bizden alıp dahi iyi bir seviyeye getirecektir. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yapısal düzenlemelerde önemli adımlar attık, bundan sonra da bakanlığımızın ihtiyaç duyacağı yasal düzenlemelerde biz de parlamentonun bir üyesi olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye çalışacağız."

"MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON VE DİĞER TÜM KURULUŞLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise şöyle konuştu:

"Bu görevi başarıyla yürüten değerli bakanımız Mehmet Muş beyefendiye ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi çok başarılı hizmetlerde bulundular. Görev yapmış Ticaret Bakanlarımızın hepsi aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdılar, şahsen buna şahidim.

İhracatımızın 36 milyar dolardan 20 yılda 255 milyar dolara yükselmesinde hepsinin emekleri, katkıları çok büyük. Seçim bitti, zorlu bir seçim süreci geride kaldı. Seçim gerginliği de geride kaldı, artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz için, halkımız için diyoruz. İş dünyamızın temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımızı MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON ve diğer tüm kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarımızı, organize sanayi bölgelerimizi iyi tanıyorum. Var olan sorunları birlikte çözeceğiz. Milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nda, güçlü bir ekonomi ile halkımızın refahı ve mutluluğu için çok çalışacağız.

"TİCARET PİYASASINDA OLUŞAN BAZI OLUMSUZ ETKİLERİ, TORTULARI, AŞIRI FİYAT ARTIŞLARINI TAMAMEN KALDIRMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Temel hedefimiz üretimi ve ticareti artırmak. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervlerimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada, hizmetler ihracatımızın da mal ihracatımız kadar çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Dünyayı 2-2,5 yıl kadar kasıp kavuran Covid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını tamamen kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir."